Cristiano Ronaldo verrät: "Ich will meine Karriere bei Real Madrid beenden"

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! NFL So 10.12. RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Borac Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga

Superstar Cristiano Ronaldo will seine Laufbahn als aktiver Spieler bei Real Madrid beenden. Das hat der Portugiese am Rande der Verleihung des Ballon d'Or am Donnerstag in Paris verraten.

"Ich fühle mich gut, lasst uns abwarten, was in der Zukunft passiert. Ich bin glücklich bei Real, will bleiben und hier meine Karriere beenden", sagte der 32-Jährige und fügte wenig später gegenüber L'Equipe TV an: "Das ist ein großartiger Moment in meiner Karriere. Ich wünschte, jedes Jahr liefe so gut. Ich war der Top-Torschütze in der Champions League und muss mich bei meinen Mitspielern bedanken. Sie waren wichtig für mich." Am liebsten würde Ronaldo "noch ein paar Jahre weiter auf dem höchsten Level spielen"

Ballon d'Or: Das sind die Top 30! © getty 1/31 Der Goldene Ball des besten Fußballers der Welt für 2017 - nicht zu verwechseln mit dem FIFA-Weltfußballer! - ist vergeben. France Football kürt in diesem Jahr ... © getty 2/31 ... Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) zum Gewinner! Zum fünften Mal holt er sich die Trophäe ab © getty 3/31 Platz 2: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) © getty 4/31 Platz 3: Neymar (Paris Saint-Germain/Brasilien) © getty 5/31 Insgesamt wurden die Top-30-Spieler in eine Rangliste gebracht. Den Anfang macht mit einem geteilten 29. Platz Philippe Coutinho (FC Liverpool/Brasilien) © getty 6/31 Platz 29: Dries Mertens (SSC Neapel/Belgien) © getty 7/31 Platz 28: Edin Dzeko (AS Rom/Bosnien) © getty 8/31 Platz 27: Mats Hummels (Bayern München/Deutschland) © getty 9/31 Platz 25: Jan Oblak (Atletico Madrid/Slowenien) © getty 10/31 Platz 25: Karim Benzema (Real Madrid/Frankreich) © getty 11/31 Platz 24: Radamel Falcao (AS Monaco/Kolumbien) © getty 12/31 Platz 23: Sadio Mane (Liverpool/Senegal) © getty 13/31 Platz 21: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabun) © getty 14/31 Platz 21: Leonardo Bonucci (AC Milan/Italien) © getty 15/31 Platz 20: David De Gea (Manchester United/Spanien) © getty 16/31 Platz 19: Eden Hazard (Chelsea/Belgien) © getty 17/31 Platz 18: Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Frankreich) © getty 18/31 Platz 17: Toni Kroos (Real Madrid/Deutschland) © getty 19/31 Platz 16: Marcelo (Real Madrid/Brasilien) © getty 20/31 Platz 15: Paulo Dybala (Juventus Turin/Argentinien) © getty 21/31 Platz 14: Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgien) © getty 22/31 Platz 13: Luis Suarez (FC Barcelona/Uruguay) © getty 23/31 Platz 12: Isco (Real Madrid/Spanien) © getty 24/31 Platz 11: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay) © getty 25/31 Platz 10: Harry Kane (Tottenham Hotspur/England) © getty 26/31 Platz 9: Robert Lewandowski (FC Bayern/Polen) © getty 27/31 Platz 8: N'Golo Kante (FC Chelsea/Frankreich) © getty 28/31 Platz 7: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Frankreich) © getty 29/31 Platz 6: Sergio Ramos (Real Madrid/Spanien) © getty 30/31 Platz 5: Luka Modric (Real Madrid/Kroatien) © getty 31/31 Platz 4: Gianluigi Buffon (Juventus/Italien)

Ronaldo: Messi? Der Kampf geht weiter

Bei der Veranstaltung im Pariser Eiffelturm nahm CR7 seinen insgesamt fünften Goldenen Ball (zuvor wurde er in den Jahren 2008, 2013, 2014 und 2016 ausgezeichnet) in Empfang und zog damit wieder mit Lionel Messi vom FC Barcelona gleich. "Der Kampf mit Messi geht weiter. Wir geben beide unser Bestes für unsere Teams", sagte er über seinen scheinbar ewigen Rivalen.

In der Saison 2016/17 hat Ronaldo wettbewerbsübergreifend 42 Tore erzielt und hat somit die Königlichen zur Meisterschaft und zur Titelverteidiger in der Champions League geführt. In der aktuellen Saison steht er in zehn LaLiga-Spielen bei zwei Treffern, während er in der Königsklasse bereits sechsmal ins Schwarze traf. Mit einem Treffer pro Gruppenspiel konnte sich der Offensivspezialist außerdem einen neuen Rekord sichern.