Ballon d'Or 2017: Alle Infos zur Weltfußballer-Wahl, Kandidaten und dem Livestream

Es ist wieder soweit: Der Ballon d'Or wird an den besten Fußballer des Jahres vergeben. Nachdem 2016 Cristiano Ronaldo die begehrte Trophäe abgeräumt hat, wird nun sein Nachfolger gesucht. SPOX liefert die letzten Infos vor der Ergebnisverkündung, zeigt, wer zur Wahl steht und wer den Preis in der Vergangenheit gewonnen hat.

In den letzten Jahren machten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi prestigeträchtige Wahl grundsätzlich unter sich aus. Entweder der Star von Real Madrid oder der Torjäger vom FC Barcelona gewannen die Auszeichnung in jedem Jahr seit 2008. Die Konkurrenz kann es also kaum erwarten, dass mal jemand anderes ran darf.

Doch auch 2017 gelten der Portugiese sowie der Argentinier wieder als haushohe Favoriten mit keiner echten Konkurrenz in Sichtweite.

Was ist der Ballon d'Or?

Der Ballon d'Or ist die Trophäe für den besten Fußballer des Kalenderjahres und wird vom Fachmagazin France Football vergeben. Von 2010 bis 2015 nahm jedoch die FIFA die Wahl und Auszeichnung vor, ehe 2016 wieder France Football die Orgnasation übernahm. Eingeführt wurde die Wahl 1956 mit dem ersten Preisträger Sir Stanley Matthews, der seinerzeit für Blackpool FC spielte.

Der Ballon d'Or war ursprünglich eine Wahl des besten Spielers in Europa, seit 2007 jedoch können auch Spieler gewählt werden, die nicht auf dem alten Kontinent aktiv waren. Seither gilt die Auszeichnung stellvertretend für den "Weltfußballer des Jahres".

Wer wählt den Sieger des Ballon d'Or?

Verliehen wird der Ballon d'Or von einer Jury Sportjournalisten. Im Jahr 2016 waren es 173 Medienvertreter aus der ganzen Welt. Jeder von ihnen vergibt an fünf Spieler aus einer von der France-Football-Redaktion vorgegebenen Liste fünf, vier, drei, zwei bzw. einen Punkt(e).

Die Sieger des Ballon d'Or der letzten 20 Jahre

Jahr Sieger Nation Verein 1997 Ronaldo Brasilien FC Barcelona/Inter Mailand 1998 Zinedine Zidane Frankreich Juventus 1999 Rivaldo Brasilien FC Barcelona 2000 Luis Figo Portugal FC Barcelona/Real Madrid 2001 Michael Owen England FC Liverpool 2002 Ronaldo Brasilien Inter Mailand/Real Madrid 2003 Pavel Nedved Tschechien Juventus 2004 Andriy Shevchenko Ukraine AS Milan 2005 Ronaldinho Brasilien FC Barcelona 2006 Fabio Cannavaro Italien Juventus/Real Madrid 2007 Kaka Brasilien AC Milan 2008 Cristiano Ronaldo Portugal Manchester United 2009 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona 2010 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona 2011 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona 2012 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona 2013 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid 2014 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid 2015 Lionel Messi Argentinien FC Barcelona 2016 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid

Wann wird der Sieger des Ballon d'Or 2017 verkündet?

Das Wahlergebnis für den Ballon d'Or 2017 wird am Donnerstag, den 7. Dezember 2017 ab 19.45 Uhr im Rahmen der Weltfußballer-Gala in Paris verkündet. Moderator und Ex-Fußballer David Ginola führt durch den Abend.

Wo kann ich die Ballon d'Or verfolgen?

Die ganze Gala wird nicht im deutschen Fernsehen übertragen. Jedoch wird der News-Kanal Sky Sport News HD die Highlights der Verleihung zeigen. Zudem bietet skysport.de aber einen Livestream zur Veranstaltung an, der die komplette Verleihung live zeigen wird.

Die Finalisten für den Ballon d'Or 2017

Spieler Nation Verein Pierre-Emerick Aubameyang Gabun Borussia Dortmund Karim Benzema Frankreich Real Madrid Leonardo Bonucii Italien Juventus/AC Milan Gianluigi Buffon Italien Juventus Edinson Cavani Uruguay Paris Saint-Germain Philippe Coutinho Brasilien FC Liverpool Kevin De Bruyne Belgien Manchester City David De Gea Spanien Manchester United Paulo Dybala Argentinien Juventus Edin Dzeko Bosnien und Herzegovina AS Rom Radamel Falcao Kolumbien AS Monaco Antoine Griezmann Frankreich Atletico Madrid Eden Hazard Belgien Chelsea Mats Hummels Deutschland FC Bayern München Isco Spanien Real Madrid Harry Kane England Tottenham Hotspur N'Golo Kante Frankreich Chelsea Toni Kroos Deutschland Real Madrid Robert Lewandowski Polen FC Bayern München Kylian Mbappe Frankreich AS Monaco/Paris Saint-Germain Sadio Mane Senegal FC Liverpool Marcelo Brasilien Real Madrid Dries Mertens Belgien SSC Napoli Lionel Messi Argentinien FC Barcelona Luka Modric Kroatien Real Madrid Neymar Brasilien FC Barcelona/Paris Saint-Germain Jan Oblak Slowenien Atletico Madrid Sergio Ramos Spanien Real Madrid Cristianp Ronaldo Portugal Real Madrid Luis Suarez Uruguay FC Barcelona

Ballon d'Or: Das sind die Top 30! © getty 1/31 Für den Goldenen Ball des besten Fußballers der Welt - nicht zu verwechseln mit dem FIFA-Weltfußballer! - hat France Football die Finalisten nominiert. Netter Effekt: Es gibt sie in Fünferhäppchen! © getty 2/31 Marcelo (Real Madrid/Brasilien) © getty 3/31 Paulo Dybala (Juventus Turin/Argentinien) © getty 4/31 N'Golo Kante (FC Chelsea/Frankreich) © getty 5/31 Luka Modric (Real Madrid/Kroatien) © getty 6/31 Neymar (Paris Saint-Germain/Brasilien) © getty 7/31 Jan Oblak (Atletico Madrid/Slowenien) © getty 8/31 Dries Mertens (SSC Neapel/Belgien) © getty 9/31 Sergio Ramos (Real Madrid/Spanien) © getty 10/31 Luis Suarez (FC Barcelona/Uruguay) © getty 11/31 Philippe Coutinho (FC Liverpool/Brasilien) © getty 12/31 Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgien) © getty 13/31 Robert Lewandowski (FC Bayern/Polen) © getty 14/31 Harry Kane (Tottenham Hotspur/England) © getty 15/31 Edin Dzeko (AS Rom/Bosnien) © getty 16/31 David De Gea (Manchester United/Spanien) © getty 17/31 Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Frankreich) © getty 18/31 Toni Kroos (Real Madrid/Deutschland) © getty 19/31 Gianluigi Buffon (Juventus/Italien) © getty 20/31 Sadio Mane (Liverpool/Senegal) © getty 21/31 Radamel Falcao (AS Monaco/Kolumbien) © getty 22/31 Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) © getty 23/31 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabun) © getty 24/31 Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay) © getty 25/31 Mats Hummels (Bayern München/Deutschland) © getty 26/31 Karim Benzema (Real Madrid/Frankreich) © getty 27/31 Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) © getty 28/31 Eden Hazard (Chelsea/Belgien) © getty 29/31 Leonardo Bonucci (AC Milan/Italien) © getty 30/31 Isco (Real Madrid/Spanien) © getty 31/31 Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Frankreich)

Die Rekordsieger des Ballon d'Or

Platz Sieger Anzahl Jahre 1 Lionel Messi 5 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 2 Cristiano Ronaldo 4 2008, 2013, 2014, 2016 3 Johan Cruyff 3 1971, 1973, 1974 Michel Platini 3 1983, 1984, 1985 Marco van Basten 3 1988, 1989, 1992 6 Franz Beckenbauer 2 1972, 1976 Alfredo di Stefano 2 1957, 1959 Kevin Keegan 2 1978, 1979 Ronaldo 2 1997, 2002 Karl-Heinz Rummenigge 2 1980, 1981

Nationen mit den meisten Ballon-d'Or-Siegern

Platz Land Anzahl 1 Deutschland 7 Niederlande 7 3 Frankreich 6 Portugal 6 5 Argentinien 5 Brasilien 5 England 5 Italien 5 9 Spanien 3 Sowjetunion 3

Deutschen Spieler, die den Ballon d'Or gewonnen haben