Medien: Real setzt Bale auf die Transferliste

Gareth Bale hat offenbar die Rückendeckung von Real Madrid verloren. Einem Medienbericht zufolge soll der Waliser kommenden Sommer verkauft werden, um Platz für andere Spieler zu schaffen.

Wie die AS vermeldet, haben die Königlichen die Geduld mit Bale verloren. Der 28-Jährige kam im Sommer 2013 nach Spanien, konnte bisher aber nur rund 55 Prozent der möglichen Einsatzminuten absolvieren. 19 Verletzungen erlitt er seit seinem Wechsel von den Tottenham Hotspur zu Real.

Vergangene Woche vermeldeten die Madrilenen erneut einen Rückschlag. Bale zog sich einen Faserriss im Adduktorenmuskel zu und fällt erneut vier Wochen lang aus. Noch steht er bis 2022 unter Vertrag, der AS zufolge könnte aber schon im kommenden Sommer Schluss sein.

Offenbar prüfen die Königlichen ihre Möglichkeiten auf dem Markt und könnten Bale zum Vorteil anderer Spieler abgeben.

In diesem Zusammenhang fällt erneut der Name Kylian Mbappe, der im letzten Transferfenster verpasst wurde. Offenbar setzt man nun auf Probleme PSGs mit dem Financial Fairplay der UEFA.