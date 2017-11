Isco verletzt! Reals Sorgen werden größer

Primera División Girona -

Real Sociedad Primera División Getafe -

Alaves Primera División Leganes -

Barcelona Primera División Sevilla -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Primera División Malaga -

La Coruna Primera División Espanyol -

Valencia Primera División Las Palmas -

Levante Primera División Bilbao -

Villarreal Primera División Eibar -

Real Betis Primera División Celta Vigo -

Leganes Primera División Alaves -

Eibar Primera División Real Madrid -

Malaga Primera División Real Betis -

Girona Primera División Levante -

Atletico Madrid

Mittelfeldspieler Isco von Champions-League-Sieger Real Madrid musste beim 5:0-Sieg der spanischen Nationalmannschaft im Test gegen Costa Rica verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Damit vergrößern sich die personellen Sorgen bei seinem Klub.

Ein hartes Foul von Costa Ricas Innenverteidiger Kendall Waston beendete Iscos Einsatz in der 62. Minute. Waston sah anschließend die Gelbe Karte, Isco musste behandelt und schließlich vom Platz genommen werden. Vereinskamerad Marco Asensio ersetzte ihn.

Auf Real Madrid wartet das Derby gegen Atletico

Nationaltrainer Julen Lopetegui beruhigte anschließend aber die Fans und erklärte, es handele sich um keine schwerwiegende Blessur: "Er hat eine Prellung, sonst nichts. Wir werden das am Sonntag weiter untersuchen und dann eine Entscheidung für das nächste Spiel treffen. Es ist wirklich nur eine schwere Prellung."

Spanien absolviert am Dienstag gegen Russland sein letztes Freundschaftsspiel in diesem Jahr. Vier Tage später tritt Real Madrid im brisanten Derby gegen den ungeliebten Nachbarn Atletico an.

Isco ist in dieser Saison in bärenstarker Verfassung. In elf Partien in LaLiga lieferte der Ex-Malaga-Star bereits vier Tore und drei Assists für den Titelverteidiger.