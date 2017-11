Pepe kritisiert leidenschaftslose Real-Fans

Primera División Girona -

Pepe hat die Fans seines Ex-Vereins Real Madrid kritisiert. Bei beIN Sports sagte er: "Wahrscheinlich mögen es Real-Fans nicht, dass ich das sage, aber sie behaupten, dass Real-Madrid-Fans Enthusiasmus vermitteln. Ich denke nicht, dass sie das machen. Das ist nicht die Realität."

Der Portugiese wechselte vor der Saison von den Königlichen zu Besiktas Istanbul. Dort gefallen ihm die Fans offenbar wesentlich besser: "Die Besiktas-Fans sind sehr leidenschaftlich. Wenn man den Platz betritt, trifft dich immer der Lärm von der Tribüne."

Den Vergleich der beiden Fanlager würden die Türken deutlich gewinnen: "Die Atmosphäre bei Besiktas unterscheidet sich sehr von der bei Real Madrid. In der Türkei lieben die Menschen den Sport wirklich, sie denken nur an Fußball."

In der türkischen Süper Lig rangieren die Schwarz-Weißen derzeit auf dem dritten Rang. In der Champions League läuft es deutlich besser, in Leipzigs Gruppe G ist man Tabellenführer.

Pepe selbst hat sich sofort als Stammspieler etabliert. Er stand in allen elf Ligaspielen und vier CL-Partien auf dem Platz.