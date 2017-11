Paulinho hat viel von "El Fenomeno" gelernt

Primera División Girona -

Mittelfeldspieler Paulinho vom FC Barcelona hat verraten, dass er von der brasilianischen Stürmerlegende Ronaldo eine Menge "gelernt hat" und über den Beginn seiner Leidenschaft für den Fußball sowie seinen Start bei den Blaugrana gesprochen.

"Meine ersten Schritte im Fußball habe ich meinem großen Bruder zu verdanken, der mir das Spiel gezeigt hat", sagte der 29-Jährige auf der offiziellen Homepage der Katalanen. Nach dem Spieler, der ihn am meisten geprägt hat, gefragt, musste er nicht lange nachdenken: "Bei Corinthians hatte ich das Vergnügen, mit Ronaldo zusammenzuspielen. Er hat mir eine Menge gezeigt."

Nach seinen Engagements bei PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Mailand, Real Madrid und dem AC Mailand ließ "El Fenomeno" seine Karriere in der Heimat bei Corinthians von Januar 2010 bis Februar 2011 ausklingen. Damals schnürte auch Paulinho seine Schuhe für den Klub aus Sao Paulo.

Nach seinem Kurzintermezzo bei den Tottenham Hotspur wechselte Paulinho nach China in die dortige Super League. Im vergangenen Sommer führte ihn sein Weg zurück nach Europa. Für rund 40 Millionen Euro schloss er sich dem FC Barcelona an - und sorgte anfangs für eine Diskussion, ob er den Katalanen überhaupt weiterhelfen könne.

Barcelona? "Ich habe meinen Traum wahrgemacht"

"Viele Leute dachten, dass es für mich in Barcelona richtig schwierig wird", so Paulinho weiter, der anfügte: "Nichtsdestotrotz habe ich meinen Traum wahrgemacht und genieße hier jeden Tag. Aufgrund der Art und Weise, wie ich im Klub empfangen wurde, habe ich mich gut eingelebt."

Bei den Katalanen überzeugte der brasilianische Nationalspieler mit seinen Auftritten und steht aktuell bereits bei zehn Einsätzen in LaLiga. In der Champions League setzte Trainer Ernesto Valverde in allen vier Partien der Gruppenphase auf ihn. Sein Vertrag im Camp Nou läuft noch bis 2021.