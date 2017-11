Mascherano denkt an Barca-Abschied

Primera División Girona -

Real Sociedad Primera División Getafe -

Alaves Primera División Leganes -

Barcelona Primera División Sevilla -

Celta Vigo Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Primera División Malaga -

La Coruna Primera División Espanyol -

Valencia Primera División Las Palmas -

Levante Primera División Bilbao -

Villarreal Primera División Eibar -

Real Betis

Nach bald acht Jahren scheint sich die Zeit von Javier Mascherano beim FC Barcelona dem Ende entgegen zu neigen. Der Argentinier denkt an einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2018.

"Ja, meine Zeit in Barcelona könnte bald enden. Es hängt auch vom Klub ab, aber in diesem Fall könnte es sein, dass ich die Entscheidung treffe", erklärt der Verteidiger im Gespräch mit La Nacion.

Mit 33 Jahren denkt Mascherano aber noch lange nicht an ein Karriereende, "ich kann in meiner Karriere noch zwei, drei Jahre spielen." Neben einer Rückkehr in seine argentische Heimat könne sich der Nationalspieler auch einen Wechsel innerhalb Europas vorstellen.

Unter dem neuen Trainer Ernesto Valverde hatte Mascherano zuletzt beim FC Barcelona seinen Stammplatz in der Innenverteidigung eingebüßt. Der Vertrag des Argentiniers läuft im kommenden Sommer aus, bislang wurden noch keine Gespräche über eine Verlängerung geführt.