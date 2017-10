Sicherheitsbedenken: Absage gegen Girona?

Primera División Alaves -

Valencia Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Primera División Bilbao -

Barcelona Primera División Sevilla -

Leganes Primera División Getafe -

Real Sociedad Primera División Girona -

Real Madrid Primera División Eibar -

Levante Primera División Malaga -

Celta Vigo Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Primera División Real Betis -

Getafe Primera División Valencia -

Leganes Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Espanyol Primera División Barcelona -

Sevilla Primera División Levante -

Girona Primera División Celta Vigo -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas

In der Copa del Rey siegte Real Madrid mit 2:0 in Fuenlabrada, in der Liga soll es am Wochenende gegen Girona (So., 16.15 Uhr live auf DAZN) gehen. Im Vorfeld gibt es aber einige Sicherheitsbedenken.

Wie El Transistor in Spanien berichtet, gibt es Bedenken seitens des Ligaverbands, ob das Spiel zwischen Girona und Real am Wochenende ausgetragen werden soll. Girona, im Nordosten Kataloniens gelegen, könnte zum heißen Pflaster für die Madrilenen werden.

Die Blancos wurden in den vergangenen Wochen zum sportlichen Repräsentanten der Anti-Unabhängigkeit - unter anderem mit einem politischen Protest im Santiago Bernabeu. Dementsprechend sind die Bedenken vor dem Gastspiel in Katalonien groß.

Zidane ohne Bedenken

Real-Trainer Zinedine Zidane bleibt allerdings ruhig. Der Franzose erklärte nach der Pokal-Partie: "Wir sind nicht aufgeregt, es wird alles beim alten bleiben. Die Sicherheit wird wie immer sein, wir werden eine Partie Fußball spielen ohne an andere Dinge zu denken."

Ähnlich entspannt zeigte sich auch Girona-Präsident Geli gegenüber Cadena Cope: "Es geht nur um Sport, nur um Fußball." Bisher, so der Verantwortliche, habe er noch kein Wort von offizieller Seite zu einer möglichen Absage des Spiels vernommen.