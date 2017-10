Berbatov : "Messi ist der verdammt Größte!"

Copa del Rey Live Fuenlabrada -

Dimitar Berbatov ist davon überzeugt, dass Lionel Messi besser als Cristiano Ronaldo ist. ESPNFC sagte der Bulgare: "Er ist der verdammt Größte. Ronaldo ist brillant, aber Messi ist mehr mein Spieler-Typ. Er sieht das Spiel so klar. Er kann treffen, Chancen kreieren, er ist der komplette Spieler. Wahrscheinlich der beste aller Zeiten".

Der Stürmer, früher unter anderem auch bei Bayer Leverkusen aktiv, hat selbst ein Jahr mit dem Portugiesen bei Manchester United zusammengespielt.

Der Weltfußballer sei ein Spieler, dem man durchaus nacheifern solle, aber vorwiegend bei seiner Arbeitseinstellung, nicht bei seinem persönlichen Style: "Junge Spieler versuchen die besten Spieler wie Ronaldo zu imitieren. Sie versuchen die Haare, die Klamotten, die Autos und die Tricks nachzumachen. Ich versuche ihnen zu erklären, wie hart Cristiano Ronaldo im Training arbeitet und auch danach noch".

Berbatov verdient sein Geld derzeit in Indien

Berbatov selbst spielt zurzeit bei den Kerala Blasters in Indien. In der Premier League hat er für Tottenham und Manchester United 94 Tore erzielt und war auch in der Bundesliga mit 68 Toren sehr erfolgreich.

Trotzdem sieht er sich selber nicht als Torjäger und erklärt seine Spielweise folgendermaßen: "Ich mag es, mit dem Ball zu spielen und die Freiheit zu haben, mich überall zu bewegen. Wenn alle Spieler auf der linken Seite sind und ich auf der rechten, dann muss man mir vertrauen, dass ich etwas wahrnehme, dass die anderen Spieler nicht sehen".

Vor allem Sir Alex Ferguson habe sein Talent erkannt.