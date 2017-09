Real und Barca kämpfen um dieses Talent

Primera División Eibar -

Leganes Primera División Levante -

Valencia Primera División Getafe -

Barcelona Primera División Real Betis -

La Coruna Primera División Atletico Madrid -

Malaga Primera División Alaves -

Villarreal Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Malaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona Primera División La Coruna -

Alaves Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Primera División Alaves -

Real Madrid Primera División Malaga -

Bilbao Primera División Girona -

Barcelona Primera División Espanyol -

La Coruna Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Primera División Real Betis -

Levante

Der FC Barcelona und Real Madrid stehen wieder einmal abseits des Platzes in Konkurrenz. Beide Klubs bemühen sich wohl um Maxime Lopez von Olympique Marseille.

Bereits im vergangenen Sommer kämpften Barca und Real um die gleichen Spieler. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen. Laut einem Bericht der SPORT bemühen sich beide Spitzenklubs aus Spanien um den 19-jährigen Maxime Lopez.

Der zentrale Mittelfeldspieler aus Marseille hat sich in der Ligue 1 etabliert und gilt als eines der größten Talente der Liga. Er entstammt der Jugendarbeit von Olympique und ist derzeit noch bis 2021 unter Vertrag. Erst im Februar verlängerte er sein Arbeitspapier.

Mehrfach soll der Spieler beobachtet worden sein. Barcelona sehe in ihm einen potentiellen Nachfolger von Andres Iniesta, Real würde Lopez gerne über mehrere Leihen hinweg in den Kader einbauen, so der Bericht. Madrids Trainer Zinedine Zidane hat wohl schon Kontakt aufgenommen.