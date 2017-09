Barcelona: Dembeles Weg zurück

Primera División Celta Vigo -

Girona Primera División Deportivo -

Getafe Primera División Sevilla -

Malaga Primera División Levante -

Alaves Primera División Leganes -

Atletico Madrid Primera División Real Sociedad -

Real Betis Primera División Barcelona -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Espanyol

Wenige Tage nach seiner Ankunft beim FC Barcelona verletzte sich Ousmane Dembele bereits folgenschwer. Der ehemalige Speler des BVB ist nun auf dem Weg zurück, hat aber noch viele Schritte vor sich.

Rund dreieinhalb Monate fällt Dembele noch aus, so ist zumindest der Plan. Der junge Franzose verletzte sich in seinem zweiten Spiel für den FC Barcelona und wurde nun in Finnland operiert. Wie die SPORT berichtet, ist er inzwischen nach Barcelona zurückgekehrt.

Dort beginnt die nächste Phase seiner Rehabilitation. Derzeit wohnt Dembele noch immer im Hotel Fairmont Rey Juan Carlos nahe des Camp Nou. Dort regeneriert er derzeit passiv, erst in rund zwei Wochen darf das Bein wieder mobilisiert werden.

Zu diesem Zeitpunkt soll Dembele wieder in das Trainingszentrum des FC Barcelona kommen, um seine aktive Erholung zu beginnen. Ebenso erwartet ihn am kommenden Freitag ein Treffen mit dem Team, dem er für die Geste im Spiel gegen Eibar danken will. Die Spieler trugen T-Shirts mit der Aufschrit "Courage Ousmane".

Derzeit wird der Heilungsprozess Dembeles eng überwacht. Jeden Tag soll der 20-Jährige Besuch von einem Mannschaftsarzt bekommen. Die bisherigen Testergebnisse sollen sehr gut ausfallen, insgesamt sei die Prognose sehr optimistisch.