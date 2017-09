Medien: Real Madrid soll an Alaba dran sein

Primera División Celta Vigo -

Manchester City, der FC Barcelona, Chelsea - regelmäßig wurde David Alaba mit Vereinen aus Topligen in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde es um den Österreicher hingegen ziemlich ruhig. Das ist nun vorbei - denn laut dem spanischen Medium Don Balon soll der Linksverteidiger auf der Liste von Real Madrid stehen.

Denn der amtierende Champions-League-Sieger, aktuell in der Liga nur auf Platz sechs, will demnach den Kader dringend verstärken. Denn die Abgänge von James Rodriguez (Bayern), Alvaro Morata (Chelsea) und Mariano (Lyon) kratzten massiv an der Kadertiefe.

Neue Spieler sollen jetzt Abhilfe schaffen. Wie etwa Julian Draxler von PSG und der österreichische Nationalspieler. In München steht Alaba noch bis 2021 unter Vertrag. Als eine der letzten Identifikationsfiguren der Münchner müsste Real wohl eine exorbitante Summe auf den Tisch legen. Die Königlichen würden wohl günstigere Alternativen finden.

Ganz oben auf der Liste Reals soll aber ohnehin Antoine Griezmann. Für ihn dürfte sogar ein Galactico wie etwa Gareth Bale den Verein verlassen.