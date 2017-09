Alaves: Trennung von Zubeldia

Primera División Espanyol -

Deportivo Alaves hat sich nach der vierten Niederlage im vierten Saisonspiel von Trainer Luis Zubeldia getrennt und damit die erste Trainerentlassung der laufenden Spielzeit in der Primera División vollzogen. Der UEFA-Pokal-Finalist von 2001 hatte am Sonntag sein Heimspiel gegen den FC Villarreal 0:3 verloren und steht punkt- sowie torlos am Tabellenende.

Der 36 Jahre alte Argentinier Zubeldía hatte den Klub aus dem Baskenland erst im Sommer übernommen, nachdem sein Landsmann Mauricio Pellegrino zum FC Southampton gewechselt war. Vorerst übernimmt der bisherige Co-Trainer Javier Cabello.