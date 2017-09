Griezmann schwärmt vom neuen Atleti-Stadion

Primera División Live Alaves -

Villarreal Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Malaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Bilbao -

Atletico Madrid Primera División Leganes -

Girona Primera División La Coruna -

Alaves Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Primera División Alaves -

Real Madrid Primera División Malaga -

Bilbao Primera División Girona -

Barcelona Primera División Espanyol -

La Coruna Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo Primera División Real Sociedad -

Valencia Primera División Real Betis -

Levante Primera División Celta Vigo -

Girona Primera División Deportivo -

Getafe Primera División Levante -

Alaves Primera División Leganes -

Atletico Madrid

Atletico Madrid eröffnete am Samstagabend mit einem 1:0-Sieg gegen den FC Malaga seine neue Arena Wanda Metropolitano. Starstürmer Antoine Griezmann erzielte den entscheidenden Treffer und zeigte sich von der neuen Heimspielstätte begeistert. "Es ist das beste Stadion, in dem ich je gespielt habe", freute sich der französische Nationalspieler.

Griezmann verewigte sich als erster Torschütze im Wanda Metropolitano in den Geschichtsbüchern. "Ich bin sehr glücklich, das erste Tor in diesem prächtigen Stadion erzielt zu haben. Hoffentlich werde noch viele weitere folgen", so der 26-Jährige.

Seit 1966 hatte Atletico seine Heimspiele im traditionsreichen Estadio Vicente Calderon, welches 2018 abgerissen werden soll, ausgetragen. Nun erfolgte der Umzug: Das Wanda Metropolitano bietet Platz für 67.703 Zuschauer.