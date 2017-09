Real will zurück in die Erfolgsspur

Primera División Eibar -

Nach zuletzt zwei Unentschieden im heimischen Bernabeu-Stadion will Real Madrid bei Real Sociedad wieder zurück in die Erfolgsspur. Der FC Barcelona will seine perfekte Startbilanz gegen den FC Getafe weiter ausbauen, Atletico Madrid empfängt den Vorletzten FC Malaga. Hier gibt es alle Infos zum Spieltag, den Livestreams und Livetickern sowie die aktuelle Tabelle.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Der FC Getafe wartet seit neun Spielen auf einen Sieg gegen den FC Barcelona. Die Katalanen wollen ihren Traumstart weiter fortsetzen, bislang stehen in drei Spielen drei Siege mit 9:0 Toren zu Buche. Nachdem Neuzugang Ousmane Dembele im Derby gegen Espanyol nach Einwechslung seine Premiere feierte, könnte der Franzose nun zu seinem Startelfdebüt kommen.

Ohne den verletzten Karim Benzema sowie die gesperrten Marcelo und Cristinao Ronaldo reist Real Madrid zu Real Sociedad, die mit drei Siegen gestartet sind. In den letzten Jahren hielten sich die Königlichen dort meist schadlos, Sociedad glückte nur ein Sieg in den letzten 16 Ligavergleichen.

Bei Atletico kehrt Antoine Griezmann nach seinem Platzverweis gegen Aufsteiger Girona in die Mannschaft zurück. Gegen die punkt - und sieglose Mannschaft aus Malaga soll der zweite Heimsieg gelingen.

4. Spieltag: Termine, Anstoßzeiten, Livestream

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Fr., 15.09., 21 Uhr SD Eibar CD Leganes DAZN SPOX Sa., 16.09., 13 Uhr UD Levante FC Valencia DAZN SPOX Sa., 16.09., 16.15 Uhr FC Getafe FC Barcelona DAZN SPOX Sa., 16.09., 18.30 Uhr Betis Sevilla Deportivo La Coruna DAZN SPOX Sa., 16.09., 20.45 Uhr Atletico Madrid FC Malaga DAZN SPOX So., 17.09., 12 Uhr Deportivo Alaves FC Vilarreal SPOX So., 17.09., 16.15 Uhr FC Girona FC Sevilla DAZN SPOX So., 17.09., 18.30 Uhr UD Las Palmas Atletic Bilbao DAZN SPOX So., 17.09., 20.45 Uhr Real Sociedad Real Madrid DAZN SPOX Mo., 18.09. 21 Uhr Espanyol Barcelona Celta de Vigo DAZN SPOX

Die Tabelle der Primera Division vor dem 4. Spieltag