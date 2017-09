Medien: Costa wechselt noch in dieser Woche

Primera División Eibar -

Leganes Primera División Levante -

Valencia Primera División Getafe -

Barcelona Primera División Real Betis -

La Coruna Primera División Atletico Madrid -

Malaga Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Primera División Alaves -

Real Madrid Primera División Malaga -

Bilbao Primera División Girona v

Barcelona Primera División Getafe -

Villarreal Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo

Diego Costa bekommt offenbar seinen Willen. Der spanische Stürmer soll kurz vor einem Wechsel vom FC Chelsea zu Atletico Madrid stehen.

Wie die Marca vermeldet, wird Costa noch in dieser Woche bei den Rojiblancos unterschreiben. Der Stürmer kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück, die er 2014 in Richtung London verließ. Ausschlaggeben für den nahenden Abgang dürfte ein Streit mit Trainer Antonio Conte sein.

Der Italiener hatte Costa per SMS mitgeteilt, nicht mehr auf ihn zu bauen. Daraufhin war der Spanier dem Training ferngeblieben und hielt sich in der Vorbereitung abseits der Mannschaft individuell fit. Atletico konnte den 28-Jährigen allerdings aufgrund einer Registrierungssperre nicht anmelden.

Somit fiel der Transfer ins Wasser, Costa wird erst im Wintertransferfenster eingeschrieben werden können. Bis dahin könnte er allerdings schon mit der Mannschaft trainieren und sich somit wieder unter Diego Simeone einleben. Seine Ablöse beläuft sich wohl auf rund 60 Millionen Euro.