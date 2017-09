Wo kann ich Barcelona - Eibar sehen?

Primera División Live Las Palmas -

Am 5. Spieltag der Primera Division will der FC Barcelona gegen SD Eibar den fünften Sieg in Folge feiern. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu der Begegnung und den Teams sowie dem Livestream und dem Liveticker.

Mit vier Siegen startete der FC Barcelona perfekt in die neue Saison. Die Katalanen haben dabei nur ein Gegentor kassiert. Allerdings muss der FC Barcelona vorerst auf Ousmane Dembele verzichten. Der Neuzugang fällt verletzungsbedingt mehrere Monate aus.

SD Eibar hingegen hat bisher sechs Punkte auf dem Konto (2 Siege, 2 Niederlagen).

Spiel FC Barcelona - SD Eibar Datum Samstag, 19. September 2017 Uhrzeit 22.00 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der zahlreiche Sport-Events wie die internationalen Fußballligen, sowie die NFL, NBA und MLB live überträgt. Das gesamte DAZN-Programm findet ihr hier. Der erste Monat ist kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig. Für die Anmeldung bei DAZN geht's hier entlang.

Wo kann ich FC Barcelona - SD Eibar im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet zu der Begegnung zwischen Barcelona und Eibar einen LIVETICKER an, der euch kein Highlight verpassen lässt.

Der Kader des FC Barcelona

Position Spieler FC Getafe Torhüter Cillessen, Ter Stegen Abwehr Jordi Alba, Semedo, Digne, Mascherano, Pique, Umtiti, Vermaelen, Aleix Vidal Mittelfeld Rafinha, Paulinho, Busquets, Iniesta, Rakitic, Roberto, Suarez, Gomes, Turan Angriff Alcacer, Dembele, Deulofeu, Messi, Suarez

Verletzungen beim FC Barcelona

Rafinha (Menuskusverletzung)

Arda Turan (Rückenprobleme)

Paco Alcacer (Grippe, fällt vorraussichtlich bis zum 18.09. aus)

Ousmane Dembele (Oberschenkelverletzung)

Der Kader des SD Eibar

Position Spieler SD Eibar Torhüter Dmitrovic, Riesgo, Yoel Abwehr Arbilla, Calavera, Capa, Galvez, Junca, Ramis, Oliveira, Lomban, Angel Mittelfeld Ivi, Escalante, Garcia, Inui, Jordan, Pena, Rico, Rivera, Leon Angriff Charles, Bebe, Enrich, Kike, Nano

Verletzungen beim SD Eibar