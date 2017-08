DAZN zeigt Barca im Livestream

Primera División Leganes -

Alaves Primera División Valencia -

Las Palmas Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Primera División Girona -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Espanyol Primera División Bilbao -

Getafe Primera División Barcelona -

Betis Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Primera División Malaga -

Eibar Primera División Alaves -

Barcelona Primera División Real Madrid -

Valencia

Der FC Barcelona musste in der vergangenen Saison Real Madrid den Vortritt im Titelrennen lassen. Auf DAZN kannst du im Livestream verfolgen, ob der FC Barcelona in dieser Saison wieder nach dem Titel greifen kann.

Wer die Katalanen im Livestream ansehen will, ist bei DAZN richtig. Der Streaming-Dienst hat sich die Rechte der Primera Division gesichert und zeigt ausgewählte Highlight-Spiele per Livestream im Internet.

Dabei werden die Streams zu jedem Spiel in 720p oder 180p produziert und in in HD-Qualität ausgestrahlt. Sie können unter anderem per Computer, Smartphone, Spielekonsole und Smart-TV empfangen werden.

Barca verlor im Sommer mit Neymar einen festen Bestandteil des gefürchteten Trios MSN. In der Saison 2017/18 wollen die Katalanen auch nach dem Verlust an der Spitze angreifen. Ob das gelingt, erfahrt ihr live auf DAZN.

Die nächsten Primera-Division-Spiele des FC Barcelona

DAZN zeigt nicht nur die Primera Division, sondern hat sich zusätzlich unter anderem auch die Rechte für die Premier League, Serie A und Ligue 1 gesichert. Daneben gibt es das Beste aus dem US-Sport von NBA, NFL, MLB und NHL. Während der erste Monat der Mitgliedschaft kostenlos ist, kostet DAZN anschließend monatlich 9,99 Euro.

Weitere Informationen zum Programm von DAZN und zur Anmeldung findest findest du hier.