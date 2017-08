FC Barcelona stellt Dembele vor

Primera División Leganes -

Ousmane Dembele ist nun auch offiziell ein Katalane. Der 20-jährige Franzose ist nach dem spektakulären Abgang von Borussia Dortmund am Montag beim FC Barcelona feierlich präsentiert worden. Zuvor hatte Dembele, für dessen Dienste Barca 105 Millionen Euro fix plus Boni von bis zu 42 Millionen an den BVB zahlt, nach dem obligatorischen Medizincheck einen Fünfjahresvertrag beim spanischen Spitzenklub unterschrieben.



Anschließend wurde Dembele im Camp Nou vorgestellt. Hunderte Zuschauer verfolgten die Präsentation in der Barca-Heimstätte, in der der Flügelspieler künftig an der Seite des deutschen Nationaltorwarts Marc-Andre ter Stegen auflaufen wird.

Dembele war bereits am Sonntag in Barcelona gelandet und hatte sich einen ersten Eindruck verschafft. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es war immer mein Traum, bei Barca zu spielen. Ich bin froh, dass dieser Traum nun Realität wird", sagte Dembélé.

Dembele soll in Barcelona den für die Weltrekordsumme von 222 Millionen zu Paris St. Germain abgewanderten Weltstar Neymar ersetzen. In seinem neuen Vertrag ist eine Ablösesumme von 400 Millionen festgeschrieben.

Pokalsieger Borussia Dortmund wurde auf der Suche nach einem Nachfolger für Dembélé derweil in der Ukraine fündig. Außenstürmer Andrej Jarmolenko wechselt von Dynamo Kiew zum BVB. Der 27-Jährige erhält einen Vertrag bis 2021. Die Ablösesumme soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge zwischen 25 und 30 Millionen Euro betragen.