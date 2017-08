Meister Real empfängt den FC Valencia

Primera División Espanyol -

Meister und erneuter Tabellenführer Real Madrid empfängt am zweiten Spieltag der Primera Division den FC Valencia zum ersten Heimspiel 2017/2018 (So., 22.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Nachdem auch Valencia das erste Saisonspiel gewinnen konnte, wäre ein erneuter Punktgewinn bei den Königlichen ein Traumstart in die neue Saison. Hier gibt es alle Infos zu der Partie, den Mannschaften sowie dem Livestream und der Übertragung.

Spiel Real Madrid - FC Valencia Datum Sonntag, 27. August 2017 Uhrzeit 22:15 Uhr

TV-Sender & Livestream für Real Madrid - FC Valencia

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Livestreaming-Service, mit dem du ausgewählte Spiele der Primera Division live auf deinem Smart-TV, Smartphone oder PC erleben kannst. Die ersten 30 Tagen ist der Service kostenlos, ehe dann monatlich 9,99 Euro fällig werden. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo kann ich Real Madrid - FC Valencia im Liveticker verfolgen?

Neben dem Livestream kann das Spiel auch im LIVETICKER von SPOX verfolgt werden.

Aufstellungen, verfügbarer Kader- und Team-News

Position Spieler Real Madrid Torhüter Keylor Navas, Kiko Casilla Abwehrspieler Raphael Varane, Nacho Fernandez, Marcelo, Theo Hernandez, Dani Carvajal, Achraf Hakimi, Mittelfeldspieler Casemiro, Marcos Llorente, Toni Kroos, Luka Modric, Dani Ceballos, Isco, Marco Asensio, Mateo Kovacic Stürmer Gareth Bale, Lucas Vazquez, Karim Benzema, Borja Mayoral

Verletzungen und Sperren

Verletzungen:

Jesus Vallejo (Muskelverletzung)

Sperren:

Sergio Ramos (Gelbrotsperre - noch 1 Spieltag)

Cristiano Ronaldo (Sperre durch das Sportgericht - noch 4 Spieltage)

Abgesehen vom gesperrten Sergio Ramos kann Real Madrid mit einer ähnlichen Formation wie am ersten Spieltag bei Deportivo La Coruna spielen. Für Ramos könnte Raphael Varane in die erste Elf rutschen. Cristiano Ronaldo ist weiterhin gesperrt, nachdem er im Supercopa-Hinspiel gegen Barcelona mit Rot vom Platz geschickt wurde.

Position Spieler vom FC Valencia Torhüter Neto, Jaume Domenech Abwehrspieler Ezequiel Garay, Jeison Murillo, Aymen Abdennour, Ruben Vezo, Jose Gaya, Toni Lato, Mittelfeldspieler Geoffrey Kondogbia, Dani Parejo, Carlos Soler, Nemanja Maksimovic, Alvaro Medran, Santi Mina Stürmer Fabian Orellana, Robert Ibanez, Nando, Simone Zaza, Rodrigo, Vinicius Araujo

Verletzungen und Sperren

Verletzungen:

Gabriel Paulista (Knieverletzung)

Marvin Montoya (Muskelzerrung

Nani (Knieverletzung)

Abgesehen von den fraglichen Paulista, Montoya und Nani stehen Trainer Marcelino alle Spieler zu Verfügung. Neuzugang Geoffrey Kondogbia könnte zu seinem ersten Einsatz für die Fledermäuse kommen, die ansonsten wieder mit der gleichen Elf wie beim Sieg gegen Las Palmas auftreten könnten.

Vorschau auf Real Madrid - FC Valencia