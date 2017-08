Barca: "Sind nah an Transfer von Dembele"

Primera División Leganes -

Ousmane Dembele ist offenbar weiterhin ein Thema beim FC Barcelona. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund soll gar kurz vor einem Wechsel stehen.

Zwei Namen sind derzeit in Barcelona allgegenwärtig: Ousmane Dembele und Philippe Coutinho. Nach dem mit 0:2 verlorenen Rückspiel der Supercopa meldete sich nun Barca-Funktionär Pep Segura bei TV3 zu Wort und machte den enttäuschten Anhängern wieder Mut.

"Wir sind nah an Transfers von Coutinho und Dembele. Wir sprechen noch über die Konditionen, aber wissen noch nicht, wann wir es vollziehen", so der selbstbewusste Segura. Für ihn ist klar: "Wir erwarten die Transfers." Er unterstrich abermals die Wichtigkeit von Neuzugängen für das Team.

Nicht zuletzt um Star Lionel Messi zu befriedigen: "Er ist ein Gewinnertyp und traurig wie wir alle, weil wir alle Titel gewinnen wollen." Momentan steht eine Vertragsverlängerung des Argentiniers noch aus. Segura hielt sich bedeckt: "Ein Thema, das direkt den Präsidenten betrifft."

Dembele streikt - BVB erwartet Angebot

Die Berichte aus Deutschland lauten derweils etwas anders. Laut Bild wartet der BVB noch immer auf ein zweites Angebot der Katalanen. Verhandlungsbereitschaft besteht nicht, die Borussia soll auf den festen Preis von 150 Millionen Euro bestehen.

Dembele selbst befindet sich derzeit im Streik. Der 20-Jährige nahm zuletzt nicht mehr am Training teil und hat sich nach letzten Medienberichten komplett vom Rest des Klubs abgeschottet. Laut Bild verweilt er derzeit gar in Frankreich, nachdem enge Freunde sein Haus in Dortmund leerten.