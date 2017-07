Kollegen rasieren sich Glatze für Alvarez

Erlebe

Die Spieler von Atletic Bilbao haben sich aus Solidarität zu ihrem erneut an Krebs erkrankten Teamkollegen Yeray Alvarez allesamt die Haare abrasieren lassen.

Der baskische Traditionsklub postete am Freitag Bilder vom Besuch des 22 Jahre alten Alvarez auf Twitter - alle Spieler tragen Glatze. Das Abwehrtalent Álvarez muss sich einer Chemotherapie unterziehen und war kurz vor der U21-EM in Polen von der spanischen Nationalmannschaft abgereist.

Alvarez war bereits im Dezember 2016 an Hodenkrebs erkrankt, er stand nach einer Operation aber Anfang Februar 2017 wieder auf dem Platz. Der Tumor war bei einer Routine-Untersuchung festgestellt worden.

Im Sommer 2016 war der Innenverteidiger aus Bilbaos B-Team in die erste Mannschaft hochgezogen worden und hatte sich zum Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison kam Alvarez in der Liga, im Pokal und der Europa League auf insgesamt 35 Pflichtspiele.