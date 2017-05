Valverde kann Wechsel "nicht bestätigen"

Mittwoch, 24.05.2017

"Ich kann das nicht bestätigen, tut mir leid", verkündete Valverde bei einer Pressekonferenz in Bilbao den anwesenden Medienvertretern. In Barcelona gilt der 53-Jährige als heißester Anwärter auf die Nachfolge Luis Enriques, der in diesem Sommer bei den Katalanen aufhört.

Valverde führte allerdings aus: "Es gibt eine Menge Spekulationen um meine Zukunft. Aber ich muss ganz klar sagen: Ich habe mich mit keinem Verein geeinigt und mit keinem Verein gesprochen."

Für ihn sei vielmehr klargewesen, dass er zunächst seine Aufgabe bei Athletic zu Ende führt, ehe er sich seiner Zukunftsplanung widmet. "Ich habe einen Berater und es gibt Klubs, die Interesse an mit zeigen", so der 53-Jährige: "Aber das hier ist mein Verein und es war meine Pflicht, mich hier zu verabschieden, ehe ich an etwas anderes denke."

Valverde, der die Basken seit 2013 trainiert und 2015 zum ersten Titelgewinn seit 31 Jahren geführt hatte (Bilbao gewann gegen Barca die Supercopa), betonte, dass der Abschied ihm "schwer" falle. Die Entscheidung sei allerdings schon vor längerer Zeit gefallen. Nun sei auch ein Sabbatjahr möglich: "Warum nicht? Ich kann tun, was ich möchte."

Ernesto Valverde im Steckbrief