Barca-Trainer Valverde: Heynckes als Vorbild

1/49 Der FC Barcelona stößt eine Streifenrevolution an: Mal schmal, mal breit - unfassbar /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england.html

2/49 Vom Auswärts-Dress kennen wir immerhin die Farbe - und die erinnert an Reals Flutwelle /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=2.html

3/49 Das künftige dritte Trikot des FC Barcelona ist dagegen herrlich unspektakulär /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=3.html

© nike 4/49 So spielen die Katalanen in dieser Saison: "Eine leuchtende Mischung aus Grüntönen in Querstreifenoptik", beschreibt Ausrüster Nike das Champions-League-Trikot des FC Barcelona. Gewöhnungsbedürftig - finden wir /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=4.html

© nike 5/49 Getragen sieht das neue Jersey übrigens so aus. Hat viel von einem Aquarium ... Nach dem Motto: Findet Nemo, ääh Neymar /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=5.html

© nike 6/49 Die Fünf von der pinken Tankstelle? Pinkies auf der Suche nach Brain? Der FC Barcelona spielt auswärts in einer interessanten Farbkombination /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=6.html

© realmadrid 7/49 Interessant: Die Erzrivalen haben denselben Modegeschmack. Auswärts treten die Königlichen in lila Trikots an /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=7.html

© realmadrid 8/49 Real in Madrid nicht in weiß? Unvorstellbar. Dafür gibt es aber ein paar blaue Akzente, zum Beispiel am Kragen. Schick /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=8.html

© realmadrid 9/49 Auswärts wird Real Madrid selbst zur Bestia Negra /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=9.html

© nike 10/49 Nach einem Abstecher in Richtung Querstreifen tritt der FC Barcelona im Normalfall wieder mit den klassischen Längsstreifen auf. Wir werfen deshalb einen Blick auf die neuen Trikots der internationalen Topklubs /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=10.html

© nike 11/49 Back to the roots! Breite Längsstreifen zieren das Trikot des FC Barcelona. Eine Ode an vergangene Zeiten /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=11.html

© nike 12/49 Ja, das ist Leroy Sane. Nein, das ist kein Trikot von Werder Bremen, das ist das Alternativ-Trikot von Manchester City. Hübsch? /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=12.html

© nike 13/49 Den Rest kennt man ja schon: Pep Guardiolas neuer Arbeitsplatz. Neuer Trainer, neues Logo, neues Trikotdesign /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=13.html

© nike 14/49 Fotoshooting im Hallenbad-Ambiente: Kelechi Iheanacho, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Sergio Kun Agüero, David Silva (v.l.) /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=14.html

© Manchester City 15/49 Und auch das neue Auswärtstrikot darf Kevin De Bruyne präsentieren /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=15.html

© Manchester City 16/49 Ob Peps Mannen im neuen Jersey auch automatisch schneller werden? /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=16.html

© Nike 17/49 Während das dritte Trikot vergangene Saison noch schwarz war, strahlt das neue Trikot in weiß /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=17.html

© getty 18/49 United? Bayern? Nein, Paris Saint-Germain! Auch der französische Meister vertraut künftig auf die Farbe rot - zumindest auswärts /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=18.html

© getty 19/49 Grzegorgz Krychwiak (l.) und Thomas Meunier stellen das neue PSG-Heimdress vor. Blau-Rot bleiben auch in dieser Saison die Hauptfarben des Jerseys /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=19.html

© getty 20/49 Das dritte Trikot von Inter besticht dieses Jahr mit einem stylischen Längsstreifenlook. Nichts neues für den Mailänder Klub, die Streifen sind nun jedoch zahlreicher und dünner. Je weiter man nach unten geht, desto grüner wird's /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=20.html

© nike 21/49 Auswärts kommt Inter edel ganz in weiß daher /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=21.html

© nike 22/49 Beim Heimtrikot gibt es keine Experimente: Die Nerazzurri setzen in der kommenden Saison zu Hause traditionell auf schwarz-blaue Längsstreifen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=22.html

© Nike 23/49 Der AS Rom erhält bei den Ausweichtrikots den gleichen Look wie Inter. Nur bei den Farben war man in der Ewigen Stadt nicht so risikofreudig /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=23.html

© nike 24/49 Zuhause bleibt alles wie gehabt: Keine Streifen, keine Punkte, keine sonstigen Muster, einfarbig rot mit dunkelgelben Details und angedeuteten Nadelstreifen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=24.html

© nike 25/49 Auf dem Auswärtstrikot dagegen wird ein anderes Wappen präsentiert. Anlässlich der 90-jährigen Vereinsgeschichte kehrt der Lupetto zurück /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=25.html

© arsenal fc twitter 26/49 Einen Oscargewinner hat nicht jeder bei der Trikot-Präsentation am Start: Jamie Foxx mit den Arsenal-Stars Nacho Monreal, Santi Cazorla und Hector Bellerin in L.A. /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=26.html

© arsenal fc twitter 27/49 Jetzt noch mal in voller Pracht. Die Trainingsanzüge werden von Arsenal-Legende Freddie Ljungberg (ganz links) und eben Jamie Foxx präsentiert /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=27.html

© newbalance 28/49 Liverpool spielt fortan offenbar als Textmarker. Zumindest im dritten Aufzug, der sich ganz offiziell Toxic Thunder nennen lässt /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=28.html

© newbalance 29/49 Auch beim FC Liverpool bleibt alles beim Alten: Viel rot und ein wenig gelb /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=29.html

© STYLEHEADS 30/49 Mit dem komplett schwarzen Trikotset wird ein deutlicher Kontrast zu den weißen Jerseys der Vorsaison geschaffen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=30.html

© STYLEHEADS 31/49 Loris Karius darf dagegen in Orange den Kasten sauber halten. Weckt Erinnerungen an vergangene Triumphe /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=31.html

© nike 32/49 Saison eins nach Zlatan soll bei Paris St.-Germain mit folgendem Heim-Trikot angegangen werden /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=32.html

© https://twitter.com/celticfc 33/49 Auch wenn hier eigentlich nur Top-Klubs stehen wollen wir das neue Celtic-Trikot nicht unterschlagen: "If you know your history" /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=33.html

© https://twitter.com/celticfc 34/49 Sind sie nun schön oder nicht? Das muss wohl jeder selbst entscheiden /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=34.html

© adidas 35/49 Kein Angst, United-Fans! Das ist nur das neue Auswärtstrikot. Dieses ist allerdings blau-meliert /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=35.html

© Manchester United 36/49 So wie es sich gehört laufen die Red Devils daheim in rot auf /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=36.html

© getty 37/49 Da kann man zur Feier des Tages auch mal ein paar lässige Tricks auspacken /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=37.html

© Manchester United 38/49 In der Europa League wird es weiß für Manchester United. Ah Moment. In der Europa League natürlich /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=38.html

© getty 39/49 Ok, ok wir geben es zu. Hier steht Top-Klubs drüber. Trotzdem konnten wir dieses Trikot von Norwich City nicht außen vorlassen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=39.html

© tottenham hotspur 40/49 Tottenham goes Golden Boys: Bei der Präsentation der Trikots für die neue Saison haben die Spurs vor allem mit ihrem goldenen Ausweichtrikot für Aufsehen gesorgt /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=40.html

© adidas 41/49 ...geht Juventus etwas weg von den traditionellen Längsstreifen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=41.html

© getty 42/49 Ob er auch tatsächlich in diesem Trikot auflaufen wird? Fraglich! Doch Paul Pogba präsentiert dennoch das neue Away-Trikot der Alten Dame /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=42.html

© adidas 43/49 Erst bei genauem Hinschauen sieht man, was der FC Chelsea auf dem Trikot versteckt hat /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=43.html

© adidas 44/49 Das Auswärtstrikot der Blues hat irgendwie den Charme eines Schlafanzugs /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=44.html

© puma 45/49 Der frisch gebackene englische Meister setzt auf Altbewährtes. Never change a winning Team eben... /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=45.html

© adidas 46/49 Ab nach Italien! Auch hier haben wir schon einige neue Trikots gefunden. Während der AC Milan weiter klassisch auftritt... /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=46.html

© adidas 47/49 Doch auch die Verfolger rüsten auf. Olympique Lyon beispielsweise... /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=47.html

© adidas 48/49 ...oder auch Olympique Marseille, deren Trikot stark an das der argentinischen Nationalmannschaft erinnert /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2016-2017/neue-trikots-real-barcelona-spanien-england,seite=48.html