Mayoral vor Rückkehr zu Real Madrid?

Samstag, 10.06.2017

Da wohl Mariano Diaz und Alvaro Morata die Königlichen verlassen werden, soll das Real-Eigengewächs die beiden Abgänge im Kader ersetzen.

Mayoral, der unter Andries Jonker bei den Wölfen immer weniger Einsatzzeit bekam und sich derzeit auf die U21-EM vorbereitete, äußerte sich im Radiosender Onda Cero selbst dazu: "Klar ist, dass ich mich aktuell auf die EM (U21-EM in Polen, Anm. d. Red.) konzentriere, aber in der kommenden Saison möchte ich in Spanien spielen."

Nicht ausgeschlossen ist dem AS-Bericht zufolge, dass er ein weiteres Jahr verliehen wird - zu einem LaLiga-Klub.

Der U21-Nationalspieler besitzt bei den Königlichen noch einen Vertrag bis 2021.

Borja Mayoral im Steckbrief