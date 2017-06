Gianluigi Buffon kritisiert Juventus-Hasser

Montag, 12.06.2017

"Ich bin stolz, dass ich nicht so bin wie die. Im Fußball gibt es Siege und Niederlagen. Ich bin aber der Überzeugung, dass man aus Niederlagen mehr lernt, als aus Siegen. Darum verstehe ich nicht, wieso manche Menschen automatisch gegen Juventus sind", so der italienische Nationalspieler bei Rai Sport. "Ich bin wirklich stolz, dass ich nicht wie die bin, die nach dem Finale in Cardiff gejubelt haben."

Die Ursache für die Niederlage liegt für den 39-Jährigen klar auf der Hand: "Wir waren zu optimistisch vor einem Spiel, bei dem fast jeder Spieler von Real Madrid mehr Final-Erfahrungen und Trophäen hat als ich."

Für Buffon war es die zweite Niederlage in einem Champions-League-Finale in den letzten drei Jahren.

Gianluigi Buffon im Steckbrief