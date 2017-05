Medien: Casillas Thema bei Liverpool

Dienstag, 23.05.2017

Mit 36 Jahren neigt sich die Karriere von Casillas lange dem Ende zu. Der Torhüter hat aber offenbar noch nicht genug und spielt laut einem Bericht der AS mit dem Gedanken, den FC Porto im Sommer zu verlassen. Entsprechende Angebote liegen wohl vor.

Eine dieser Offerten soll vom FC Liverpool stammen. Dort setzt Jürgen Klopp bisher auf eine Rotation zwischen Simon Mignolet und Loris Karius. Demnach würden sich die Reds wohl von einem der beiden Torhüter trennen, sollte Casillas nach England wechseln.

Dem ehemaligen Torhüter von Real Madrid liegen laut AS auch Angebote aus China, Türkei und Katar vor. Er soll allerdings bereits ein mündliches Abkommen mit Liverpool getroffen haben. In der Liga NOS hielt Casillas in 33 Einsätzen 19 Mal die Null.

Iker Casillas im Steckbrief