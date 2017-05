CR7 hat es eilig - Messi im Alleingang

Montag, 22.05.2017

Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 1:0 gegen Malaga

Der Traumstart nach 98 Sekunden für die Königlichen und Grundstein für die große Meistersause. Isco bedient aus der Zentrale den einlaufenden Ronaldo, der mit vollem Tempo an Malaga-Keeper Kameni vorbeizieht und nur noch ins leere Tor einschieben muss.

Paulo Dybala (Juventus): 2:0 gegen Crotone

25 Meter vor dem Kasten, halbrechte Position. Eine Situation wie gemalt für Dybala, der den Ball traumhaft über die Mauer schlenzt. Crotone-Keeper Cordaz reagiert nicht einmal und muss sehen wie die Kugel direkt neben dem Pfosten im Kasten einschlägt.

Bafetimbi Gomis (Olympique Marseille): 1:0 gegen Bastia

Die Erlösung für OM. Maxime Lopez flankt butterweich von der rechten Seite mit links an den Fünfer, wo Gomis in bester Mittelstürmer-Manier im Zurücklaufen die Kugel gegen die Laufrichtung des Keepers in die Maschen köpft. Marseille spielt damit nächste Saison europäisch.

Stevan Jovetic (FC Sevilla): 3:0 gegen Osasuna

Der Angreifer vom FC Sevilla wird in zentraler Position 30 Meter vor dem Tor angespielt. Seinen Gegenspieler, der ihm im Nacken sitzt, schüttelt er gekonnt ab und mit einem weiteren Haken lässt er den nächsten Verteidiger aussteigen. Aus 20 Metern zieht Jovetic ab. Der Ball fliegt zwar zentral, dafür mit viel Wucht über den Keeper hinweg in die Maschen.

Takashi Inui (SD Eibar): 2:0 gegen Barcelona

Der Ball segelt halbhoch durch Barcas Sechzehner und halblinks wartet Inui rund 14 Meter vor dem Tor. Der Japaner nimmt den hüpfenden Ball direkt und jagt ihn mit aller Gewalt in das kurze Eck. Ter Stegen streckt sich, kann den Ball aber nicht aus dem Winkel fischen.

Keisuke Honda (AC Milan): 2:0 gegen Bologna

25 Meter vor dem Tor in zentraler Position ruht das Leder. Honda tritt an und zwirbelt den Ball über die springende Mauer in die rechte untere Ecke. Da kann sich Gäste-Torwart Mirante lang machen wie er möchte.

Alexandre Lacazette (Olympique Lyon): 2:1 gegen Nizza

Von halblinks chippt ein Kollege den Ball in den Strafraum. An der Strafraumkante nimmt der Stürmer den Ball mit der Hacke mit, dreht sich um die eigene Achse und steht blank vor dem Tor. Lacazette verzögert geschickt einen Moment und verlädt den Keeper mit einem flachen Schuss ins linke Eck.

Edin Dzeko (Roma): 5:2 gegen Chievo

Halblinks vor dem Strafraum wird der Bosnier in Position gebracht. Mit einer einfachen Körpertäuschung verschafft er sich Platz, um dann ansatzlos mit rechts die Kugel in die lange Ecke zu zimmern.

David Timor (Leganes): 1:1 gegen Alaves

Welch eine Hütte. 30 Meter vor dem Kasten kommt Timor an den Ball. Der Mittelfeldspieler schaut sich um, wird aber nicht angegriffen. Ansatzlos zirkelt er die Kugel aus dem Stand über den Torwart unter die Latte. Der Ausgleich kurz vor dem Ende!

Lionel Messi (FC Barcelona): 4:2 gegen Eibar

Ein Messitor aus dem Bilderbuch! La Pulga bekommt den Ball an der Mittellinie und spaziert einfach über das ganze Feld. Enge Ballführung, kleine Haken - die Verteidiger laufen allesamt ins Leere. Am Sechzehner zieht er von links nach rechts und schiebt mit seinem rechten Schlappen flach links ein. Sensationell!