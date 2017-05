Owen: "Ronaldo ist pure Perfektion"

Sonntag, 28.05.2017

"Er spielte in einer anderen Dimension, als er bei United war," sagte Owen. "Daher denke ich nicht, dass sich Real Madrid seine Entwicklung auf die Fahne schreiben kann. Sir Alex Ferguson hat ihn in sehr gut eingestellt. Bei Real hat er sich nur weiterentwickelt."

"Ronaldo hatte einige unglaubliche Spielzeiten bei United und er hört einfach nicht auf, sich zu verbessern. Er ist einfach einmalig. Ronaldo und Messi haben den Fußball auf eine andere Stufe gestellt, indem sie so gleichmäßig auf solch einem hohen Niveau gespielt haben," schwärmte Owen. "Die Leute realisieren gar nicht, wie schwer es ist, wie Ronaldo zu werden. Er hat die perfekte Größe, ist schnell, flink, gut bei Kopfbällen und mit beiden Füßen stark. Außerdem schießt er Tore in Serie. Er ist absolute Perfektion."

Zusätzlich nimmt Owen Ronaldo in der Hinsicht in Schutz, da der Portugiese oftmals für seine arrogante Art und Weise kritisiert wird: "Verurteilt nicht, wie er lebt. Denn er zeigt eine Hingabe, jeden Tag besser zu werden. Du brauchst so viel Selbstbewusstsein und Egoismus, um immer Tore zu schießen."

Auch die ständige Rivalität zu Lionel Messi helfe, immer besser sein zu wollen, so der 37-Jährige. Und in diesem Kampf sieht er den Portugiesen vorne: "Ganz einfach, weil es an ihm weniger Zweifel gibt."

