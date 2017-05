Barca: Valverde-Bekanntgabe am Montag?

Montag, 29.05.2017

Wie mehrere spanische Medien berichten, wird der FC Barcelona am Montag die Verpflichtung von Valverde offiziell machen. Bereits seit Wochen halten sich Gerüchte rund um den ehemaligen Trainer von Athletic Club aus Bilbao.

Valverde übernimmt den FC Barcelona von Vorgänger Luis Enrique als Pokalsieger. Für den Abend ist eine Pressekonferenz um acht Uhr angekündigt worden, bei der Josep Maria Bartomeu die Entscheidung des Klubs verkünden soll.

Ob der Präsident Fragen beantworten oder nur eine Erklärung vorlesen wird, ist fraglich, so die Medienberichte. Demnach scheut man sich im Klub derzeit, Bartomeu der Presse auszusetzen, nachdem mehrere Gerichtsverhandlungen den 56-Jährigen touchieren.

Die Vorstellung von Valverde wird wohl später in der Woche stattfinden. Laut SPORT ist noch zu klären, ob am Donnerstag oder am Freitag die entsprechenden Kapazitäten am Klubgelände vorhanden sind.

Ernesto Valverde im Steckbrief