Griezmann dementiert United-Transfer

Samstag, 27.05.2017

"Die Gerüchte haben keine Grundlage. Ich bin noch immer ein Colchonero", schrieb Griezmann am Freitagabend bei Twitter. "Meine Zukunft wird entschieden, nachdem ich mit meinen sportlichen Beratern gesprochen habe."

Das Gerücht, Manchester United zeige großes Interesse an dem 26 Jahre alten Stürmer hält sich seit Wochen. Griezmann, der in dieser Saison 26 Treffer für Atleti markierte, hatte die Spekulationen in der vergangenen Woche selbst noch angefeuert, als er die Chancen auf einen Wechsel zu den Red Devils mit "6 von 10" bezifferte.

Griezmanns Vertrag bei Atletico läuft noch bis zum Sommer 2021. Allerdings kann er den Verein für die festgeschriebene Ablöse von 100 Millionen Euro vorzeitig verlassen.

Antoine Griezmann im Steckbrief