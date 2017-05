Griezmann spricht von Deutschland

Mittwoch, 24.05.2017

"Ich bin bereit zu gehen", kündigte Griezmann in der L'Equipe an. Tags zuvor hatte er seine Wechselwahrscheinlichkeit bereits mit einer "Sechs" von Zehn beziffert. Der Franzose wird die Rojiblancos demnach wohl im kommenden Transferfenster verlassen.

Während in zahlreiche Medienberichte mit einem Wechsel zu Manchester United gerechnet wird, sieht Griezmann das anders. "Es wird vielleicht England, was derzeit in Mode ist, Deutschland, China oder die Vereinigten Staaten."

Titel das erklärte Ziel

Entscheidend für seine Wechsel-Absicht war letztlich wohl die titellose Saison mit Atletico. "Wir sind Dritter in La Liga geworden, das war das Ziel des Klubs, aber wir als Spieler wollen mehr. Im Sommer werde ich sehen, wo ich Titel gewinnen kann. Das wird entscheidend für meine Zukunft."

Der 26-jährige Franzose erzielte in 53 Spielen dieser Saison 26 Tore. Er hat noch einen Vertrag bis 2021, zuletzt verlängerte Griezmann im Sommer 2016. Wie in Spanien Pflicht, hat er eine, noch unbekannte, Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Antoine Griezmann im Steckbrief