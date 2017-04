Medien: Real und Barca kämpfen um Theo

Montag, 10.04.2017

25 Millionen Euro als Ablöse und 35 Millionen Euro Gehalt: So lautet das Angebot Real Madrids an Theo Hernandez und Atletico Madrid. Einem Bericht der AS zufolge ist eine mündliche Einigung bereits vollzogen, der FC Barcelona will nun allerdings den Verteidiger für sich.

Demnach sollen die Katalanen sich in die Verhandlungen eingeschaltet haben und damit die Unterschrift Theos beim Erzrivalen bis 2022 unterbinden wollen. Im Bericht heißt es, dass das Angebot der Blaugrana den 19-jährigen Franzosen zumindest ins Grübeln gebracht haben soll.

Derzeit ist Hernandez von Atletico an Deportivo Alaves ausgeliehen und konnte seine Leistungen dort auf hohem Niveau halten. Neben den beiden spanischen Größen sollen auch der FC Bayern München und der FC Liverpool angefragt haben.

