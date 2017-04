Griezmann: Real? "Will nichts ausschließen"

Samstag, 08.04.2017

"Ich will nichts ausschließen", antwortete der Franzose auf die Frage, ob er sich einen Wechsel zu den Königlichen vorstellen könne.

Im nächsten Satz beruhigte er jedoch die Anhänger von Atletico gleich wieder: "Ich fühle mich bei Atletico sehr gut aufgehoben."

Griezmann erzielte in dieser Saison in 30 Ligaspielen bereits 15 Treffer. Unter anderem soll auch Manchester United an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert sein.

Antoine Griezmann im Steckbrief