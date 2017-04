Mourinho offenbar mit Interesse an Mesut Özil

Sonntag, 09.04.2017

"Özil ist die beste Nummer 10 der Welt", ließ The Special One einst verlauten. "Von ihm gibt es keine Kopie, nicht einmal eine schlechte. In ihm sieht man ein wenig von Luis Figo und ein wenig von Zinedine Zidane," fuhr der United-Trainer fort.

Kein Wunder also, dass der Mirror eine mögliche Wiedervereinigung ins Spiel bringt. Auch bei Özil klingt die Beziehung - trotz einiger Nickligkeiten sowie des berühmten Kabinenstreits, bei dem Mourinho eine lautstarke Aussage in Richtung des Deutschen getätigt haben soll - mehr als nur harmonisch: "Jose Mourinho ist der beste Trainer der Welt, und ich liebe ihn wie einen Vater."

Mesut Özil im Steckbrief