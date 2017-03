Medien: Real gibt Gas bei Mbappe

Freitag, 17.03.2017

Die AS berichtet, dass Real Madrid großes Interesse an Mbappe hat. Dies wird nicht zum ersten Mal berichtet, der neueste Stand ist jedoch, dass die Königlichen dem Transfer des 18-Jährigen nun wohl höchste Aufmerksamkeit widmen wollen.

Erlebe die Ligue 1 Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mit 17 Toren in 31 Spielen hat der U-Nationalspieler Frankreichs in dieser Jahr einen spektakulären Durchbruch gefeiert. Bis 2019 ist er noch im Fürstentum gebunden, es sollen sich aber zahlreiche Vereine um die Dienste des Stürmers streiten.

Somit soll Real den ersten Schritt machen wollen und in Verhandlungen eintreten. Zum Bericht der AS passt eine Meldung der Marca. Demnach weilte Perez am Mittwoch beim Spiel zwischen dem AS Monaco und Manchester City, bei dem Mbappe ein Treffer gelang.

Kylian Mbappe im Steckbrief