Raul über Draxler: Real "eine Möglichkeit"

Donnerstag, 16.03.2017

"Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander, ja, das hat sich gehalten, über Wolfsburg bis jetzt nach Paris. Er ist sehr zufrieden, dort zu sein", verriet Raul im Gespräch mit dem kicker.

Draxler sei, so Raul weiter, "ein Spieler mit großem Talent, er wollte die Erfahrung Ausland, die hat er jetzt. Es geht für ihn mit Paris um die Meisterschaft, er spielte dort gleich Champions League, wie wir früher schon zusammen. In Paris kann er es jetzt zeigen, tat es auch schon, etwa im Hinspiel gegen Barcelona inklusive Tor. Er ist einer, der den Unterschied macht."

So lasse Draxler "Stück für Stück den talentierten Jungen hinter sich und will nun auch Verantwortung übernehmen. Er könnte in jeder Mannschaft spielen." Das gelte "hoffentlich" auch für Real Madrid, wenngleich Raul direkt hinterherschob: "Ich habe das nicht zu entscheiden."

Gleichzeitig aber stellte der Spanier klar: "Ich weiß nur, dass er ein Spieler mit großer Gegenwart ist und noch größerer Zukunft. Es wäre daher eine Möglichkeit, aber ich sage auch: Für diesen Klub zu spielen ist nicht einfach. Zumal vieles zusammenkommen muss. Und ehrlich: Viele Profis würden gerne für Madrid spielen, mehr als der Klub verpflichten kann."

Julian Draxler im Steckbrief