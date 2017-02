Schmelzer: "Wir konnten kaum laufen"

Dienstag, 28.02.2017

Niko Kovac (Trainer Frankfurt)...

...vor dem Spiel zum Comeback von Marco Russ: "Wir freuen uns alle. Er kriegt Einsatzminuten, wenn es nötig sein sollte."

...nach dem Spiel zu Marco Russ: "Wir haben die ganzen Monate mit ihm gehofft und gebangt, und heute sind wir einfach nur glücklich."

...zum Spiel: "Es war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber letztlich bin ich glücklich, dass wir endlich wieder im Halbfinale sind. Dieses Spiel war kein Leckerbissen. Wir hatten nie die Ruhe und Sicherheit, die eigentlich nötig war."

Marco Russ (Eintracht Frankfurt): "Das war ein sehr emotionaler Moment für mich nach dieser langen und teilweise harten Zeit. Ich hatte den ganzen Tag ein flaues Gefühl im Magen, aber als ich dann an der Linie stand, habe ich es einfach nur genossen, die Aufregung war weg."

Bruno Hübner (Sportdirektor Eintracht Frankfurt) ...

... zum Spiel: "Nach der 1:0-Führung haben wir die Leichtigkeit verloren und uns sehr schwer getan. Es ist natürlich fantastisch, dass Marco Russ wieder auf dem Platz gestanden hat. Diese Dinge müssen wir für die restlichen Spiele und das Halbfinale mitnehmen."

... zum Einzug ins Pokal-Halbfinale: "Das ist eine Bestätigung unserer bisherigen Saison. Im Halbfinale haben wir zuletzt vor zehn Jahren gestanden. Das ist einfach Image, das müssen wir mitnehmen."

... zum Comeback von Marco Russ: "Es war sehr emotional. Er ist erst kurzfristig in die Mannschaft gerückt. Wie er die Mannschaft unterstützt hat, das war einfach klasse."

Danny Blum (Torschütze Eintracht Frankfurt und Man of the Match): "Die Auszeichnung freut mich. Das ist das i-Tüpfelchen zum Erreichen des Pokal-Halbfinals. Es war kein gutes Spiel von uns, das muss man einfach so sagen. Das Wichtige ist, dass man im Pokal egal wie weiterkommt. Das ist das Einzige, was zählt. Mich freut es sehr für Marco Russ. Die Leute haben ihn nach seiner langen Leidenszeit gefeiert. Das war schon Gänsehaut."

Jürgen Kramny (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir haben immer versucht, nach vorne zu spielen, sind dann aber trotzdem in Rückstand geraten. Eigentlich hätten wir mindestens die Verlängerung verdient gehabt, aber die haben wir nicht gekriegt. Wir haben dem Gegner richtig Paroli geboten und gut verteidigt."

Fabian Klos (Kapitän Arminia Bielefeld): "Die Leistung heute zieht uns hoch. Wenn uns das keinen Schub gibt, dann weiß ich es nicht. Die Leistung heute in der zweiten Halbzeit macht mich stolz. Das habe ich den Jungs eben auch gesagt. Wenn wir so am Sonntag auftreten, dann gewinnen wir auf jeden Fall."

Dr. Felix Brych (Schiedsrichter) zur Absage: "Ich konnte die Gesundheit der Spieler nicht garantieren. Der Platz ist durchgeweicht, die Spieler hatten keinen sicheren Stand. Der Schneeschauer eine Stunde vor dem Spiel war heftig. Nach zehn bis 15 Minuten wäre der Platz umgepflügt gewesen. Beide Vereine haben meine Entscheidung voll mitgetragen."

Marcel Schmelzer (Kapitän Borussia Dortmund): "Es ist für alle bitter, dass es kurzfristig passiert. Wir hätten uns auch warm machen können, dann hätten alle gesehen, dass es unbespielbar ist. Wir konnten bei der Begehung mit normalen Schuhen kaum laufen."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Es kann ja keiner wollen, dass die Spieler ineinander rutschen."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Wir müssen vielleicht überlegen, in ein anderes Stadion zu gehen. Das kann in zwei Wochen genauso in die Hose gehen."

Ismail Atalan (Trainer Sportfreunde Lotte) zu Spielabsage: "Wir sind traurig, weil wir uns drauf vorbereitet haben. Ich hatte die Aufstellung schon an die Wand geklebt. Wir hätten sehr gerne gespielt, aber wir können es nicht ändern. Man sieht, dass der Platz im Moment wirklich nicht gut ist. Das wäre wirklich gesundheitsgefährdend für die Spieler. Von daher ist es okay. Die Leute zahlen dafür, 90 Minuten oder mehr zu sehen. Aber nach 20 Minuten hätten sie gepfiffen. Sie sind sauer, das verstehe ich. Aber unter dem Strich ist es die beste Entscheidung.""

Stephan Eiermann (DFB): "Diese Entscheidung hat das Schiedsrichterteam um Felix Brych in Absprache mit beiden Vereinen getroffen."

