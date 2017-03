Barca: Iniesta vor Verlängerung

Mittwoch, 15.03.2017

Die Marca berichtet, dass Iniesta kurz vor der erneuten Unterschrift in Barcelona steht. Derzeit ist er noch bis Sommer 2018 unter Vertrag, sein Arbeitspapier soll aber bis 2020 laufen und eine Option auf ein weiteres Jahr bis 2021 beinhalten.

Auch im Anschluss soll für den dann 35-Jährigen nicht unbedingt Schluss sein in Katalonien. Der FC Barcelona will Iniesta demnach unbedingt auch über das Karriereende hinweg halten. Dafür würde man dem Kapitän eine führende Rolle in der Nachwuchsausbildung zusprechen.

Vor 20 Jahren kam Iniesta zum FC Barcelona und kennt den Klub in- und auswendig. Diese Erfahrung will man offenbar weiterhin nutzen und das Können und Wissen von Iniesta an die Nachwuchsspieler weiterleiten.

Andres Iniesta im Steckbrief