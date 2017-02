20 Angebote? Real bat um Geduld

Samstag, 04.02.2017

Die Agentur, die Mariano vertritt, gab in einem Tweet erstaunliche Einblicke in die Zusammenarbeit mit Real Madrid. Demnach seien rund 20 Vereine an einem Leihgeschäft interessiert gewesen.

"Es ist unabänderlich, dass man dem Großteil dann eine negative Antwort geben muss. Es ist auch wahr, dass die Möglichkeit, Mariano an einen anderen Klub abzugeben, damit er Spielpraxis erhält, um stärker zurückkehren zu können, als sehr gut empfunden wurde", lautet das Statement von "You First Sports".

Erlebe die Primera Division Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In dem Tweet heißt es weiter: "Die Vereinsführung von Real bat ihn, geduldig und standhaft zu bleiben." Auch Eintracht Frankfurt soll Interesse am 23-Jährigen bekundet haben. Der Stürmer hat mit Karim Benzema und Alvaro Morata große Konkurrenz. In der Liga steht bei drei Einwechslungen ein Tor zu Buche. Im Pokal erzielte er in fünf Einsätzen vier Tore.

Mariano Diaz im Steckbrief