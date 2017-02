Medien: Real ebenfalls an Mbappe dran

Freitag, 24.02.2017

Die Marca fasst die Planungen der Königlichen zusammen. Demnach soll im Sommer Ausschau nach Spieler gehalten werden, die die Mannschaft sofort besser machen können. Zugleich steht jedoch auch die Verpflichtung von jungen Talenten im Fokus, so der Bericht.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Real soll enttäuscht davon sein, Spieler wie Gabriel Jesus, Leroy Sane oder Alexander Isak verpasst zu haben und will seine Bemühungen nun intensivieren. Mbappe, Thomas Lemar sowie Tiemoue Bakayoko sollen allesamt auf dem Zettel der königlichen Scouts stehen.

Der Portugiese Bernardo Silva wird derweil nicht zum ersten Mal mit Real in Verbindung gebracht. Flexibel in der Offensive einsetzbar, könnte der 22-Jährige im Sommer zu den Königlichen stoßen. In diesem Jahr absolvierte er bereits 25 Einsätze für Monaco und hat noch einen Vertrag bis 2020.

Kylian Mbappe im Steckbrief