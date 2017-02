Sommer-Clasico am 29. Juli in Miami

Freitag, 24.02.2017

Die Vorbereitung der Katalanen umfasst einige Vorbereitungsspiele. Im Rahmen der erneut anstehenden US-Tour trifft Barca unter anderem auf Juventus in New York, Manchester United in Washington und schließlich Real Madrid in Miami.

Die Duelle verteilen sich wie folgt: Juve am 22. Juli, ManUnited am 25. und schließlich der Clasico am 29. des gleichen Monats. Alle Spiele werden als Turnier organisiert, ein viertes Spiel des Wettbewerbs wird dann aber wohl in Europa ausgetragen und ist noch nicht terminiert.

