Ein Atletico-Gefallen für Real?

UD Las Palmas - Real Sociedad (Fr., 20.45 Uhr live auf DAZN)

Deportivo Alaves - FC Valencia (Sa., 13 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Real Betis - FC Sevilla (Sa., 16.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Derby in Sevilla! Selten dürfte Betis derart schlechte Aussichten gehabt haben, wie an diesem 24. Spieltag der Saison 16/17. Der FC kommt mit drei Siegen in Folge im Gepäck zum Lokalrivalen, der zuletzt immer tiefer in der Tabelle stürzte.

Der letzte Sieg der Gastgeber datiert vom 8. Januar, damals gewann man gegen Leganes. Im letzten Duell setzte es eine 1:4-Klatsche gegen den FC Granada - Tabellenvorletzer. Größtes Problem der Mannschaft von Victor Sanchez ist allerdings die harmlose Offensive.

Gerade diese ist beim FC Sevilla glänzend in Form. Unter der Woche gelang ein dominanter 2:1-Sieg über den englischen Meister Leicester City, in der Liga wurden bereits 46 Tore erzielt - Betis steht bei 22. Es dürfte auf eine Abwehrschlacht hinauslaufen.

Noch schlechter sieht es nach historischen Statistiken aus. Betis gewann in den letzten sieben Heimspielen gegen den FC Sevilla nicht, in den letzten fünf wurde nicht einmal ein Tor erzielt. Sollte es übrigens nicht zum Platzverweis kommen, wäre das das vierte Derby in Folge mit elf gegen elf. Die beste Serie des 21. Jahrhunderts.

CD Leganes - Deportivo La Coruna (Sa., 18.30 Uhr live auf DAZN)

SD Eibar - FC Malaga (Sa., 20.45 Uhr live auf DAZN)

RCD Espanyol - CA Osasuna (So., 12 Uhr live auf DAZN)

Atletico Madrid - FC Barcelona (So., 16.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Mit Hängen und Würgen gewann der FC Barcelona am letzten Spieltag gegen CD Leganes. Die Rojiblancos stellen zum Aufsteiger eine deutliche Steigerung dar und werden Luis Enriques Mannschaft wohl eine deutlich bessere Leistung für einen Sieg abverlangen.

Die Katalanen profitieren allerdings von der einwöchigen Pause. Atletico spielte unter der Woche bei Bayer Leverkusen in einem nervenaufreibenden Spiel 4:2. Obendrein konnten die Gastgeber in dieser Saison noch nie vier Spiele in Folge gewinnen - zuletzt gab es drei Liga-Siege am Stück.

Filipe Luis schickte vorweg eine Nachricht an Barca: "Barca ist ein weiteres Team. Sie wollen gewinnen, aber letztlich hängt alles von der Form ihrer Stürmer ab." Genau diese Stürmer - MSN - werden gefordert sein, das bekannte Bollwerk Atleticos zu knacken.

Lionel Messi gönnte sich zwischen den beiden Spielen in La Liga eine kurze Pause. Er flog nach Ägypten und beteiligte sich dort an einer Organisation, die Hepatitis C den Kampf angesagt hat. Der Argentinier dürfte somit zumindest ausgeruht sein.

Athletic Club - FC Granada (So., 18.30 Uhr live auf DAZN)

Sporting Gijon - Celta Vigo (So., 18.30 Uhr live auf DAZN)

FC Villarreal - Real Madrid (So., 20.45 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Patzer waren in den letzten Jahren im spanischen Meisterschaftsrennen nicht erlaubt. Real Madrid tat es in diesem Jahr und steht trotz allem noch immer an der Spitze der Tabelle. Noch ein Fehltritt und die Königlichen drohen jedoch, auf den zweiten - theoretisch gar den dritten - Rang abzurutschen.

Somit ist nach der 1:2-Pleite beim FC Valencia höchste Aufmerksamkeit bei Villarreal geboten. "Man muss immer aufmerksam sein. Der Fußball kann dich schnell bestrafen. Wir müssen konzentrierter, müssen wacher sein", hatte Trainer Zinedine Zidane nach dem Nachholspiel geflucht.

Verzichten müssen die Madrilenen neben Danilo wohl auch auf Raphael Varane. Der Innenverteidiger zog sich laut spanischen Medien einen Faserriss zu. Neben Sergio Ramos wird somit wohl Pepe verteidigen, auch Nacho ist eine Alternative.

Die Gastgeber hingegen sind seit vier Spielen ungeschlagen und wollen gegen Real das nächste Ausrufezeichen setzen. Passend dazu gab es am Donnerstag päpstlichen Segen, ehe die Mannschaft ihre Partie gegen den AS Rom in der Europa League austrug.

