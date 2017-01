Medien: Spanier jagen Lucas Biglia

Dienstag, 24.01.2017

Im Sommer 2018 läuft der Vertrag von Lucas Biglia bei Lazio aus. Bisher hat der Argentinier jedoch jede Verlängerung ausgeschlagen, offenbar plant er einen baldigen Wechsel. Sollte es schon im Sommer soweit sein, könnte in der Primera Division ein neuer Arbeitgeber gefunden werden.

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der AS zufolge sind unter anderem Atletico Madrid und der FC Sevilla am 30-Jährigen interessiert. Biglia ist mehrfacher argentinischer Nationalspieler und dementsprechend umworben, auch Villarreal und Celta seien aufmerksam geworden. Rund drei Millionen Euro pro Jahr verdiente er wohl bisher in der Serie A.

Lucas Biglia im Steckbrief