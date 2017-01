Villa: "Pep großartig für meine Karriere"

Donnerstag, 19.01.2017

"Es ist normal, eine schwierige Zeit zu haben, aber er ist großartig und ich denke, er hat die richtigen Methoden und die richtigen Leute, um die jetztige Situation und die Zukunft wieder zu verbessern", sagte Villa. "Fußball ist in jedem Land schwierig und ich bin so glücklich, dass ich unter Guardiola spielen durfte. Er ist ein großartiger Trainer, für jeden, der Fußball mag."

Der 35-Jährige lobte ausdrücklich die Methoden des katalansichen Trainers, die ihm auch persönlich weiter halfen: "Als ich in Barcelona ankam, habe ich immer als Neuner gespielt. Er hat meine Position und meine Mentalität verändert und ich denke, ich war ein besserer Spieler. Ich war in der Lage, verschiedene Positionen zu spielen und nicht nur Tore zu erzielen. Er war großartig für meine Karriere", so Villa.

Pep Guardiola im Steckbrief