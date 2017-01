Turan will nicht nach China

Montag, 23.01.2017

"Ich bin sehr glücklich in Barcelona", stellte er gegenüber BeIN Sports klar und fügte an: "Ich habe hier einen Kontrakt, bis ich 33 bin und den Vertrag hier will ich auch erfüllen." Von Spekulationen, dass der 29-Jährige bei einem lukrativen Angebot von seinem Klub freigegeben wird, will der Mittelfeldmann nichts wissen.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich bin in einer Mannschaft, in der die besten Spieler der Welt spielen. Ich versuche, ein wichtiger Bestandteil des Teams zu sein. Und ich glaube, dass ich darin auch erfolgreich bin", so Turan weiter.

Alle News zum FC Barcelona