Neymar erwartet Messi-Unterschrift

Freitag, 23.12.2016

"Wir hoffen, dass Messi in Barcelona bleiben wird", verriet Neymar in einer Presserunde in Sao Paulo und fügte an: "Ich erwarte, dass er schnell einen neuen Vertrag unterschreiben wird."

Lionel Messi spielt seit dem Sommer 2000 für den FC Barcelona. Im Alter von 13 Jahren von Argentinien nach Spanien gewechselt, avancierte der 29-Jährige bei den Blaugrana zum Weltstar. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis 2018 datiert.

Lionel Messi im Steckbrief