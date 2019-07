Real Madrid - von einer Topmannschaft aktuell Lichtjahre entfernt

Unterschiedliche Ansichten über die Ausrichtung des Kaders, spielerische Planlosigkeit, eklatante Formprobleme: Real Madrid gibt in der Saisonvorbereitung ein erschreckendes Bild ab. Während die Spieler schweigen müssen oder sich in Durchhalteparolen flüchten, kracht es hinter den Kulissen.

Sie erbarmten sich auf dem Weg zum Bus gerade noch, ein paar Foto- und Autogrammwünsche zu erfüllen. Das war dann aber auch alles, was die Superstars der Königlichen nach ihrer nächsten fußballerischen Magerkost so zu bieten hatten. Für Erklärungen waren sie sich zu schade, die meisten von ihnen schotteten sich mit großen Kopfhörern von ihrer Umgebung ab und ignorierten die Fragen der zum Teil aus Spanien angereisten Journalisten mit Mienen, wie sie finsterer kaum sein könnten.

Nacho Fernandez, einer der wenigen Normalos in der Galaxie namens Real Madrid, entschuldigte sich nach zweimaliger Nachfrage von SPOX und Goal immerhin noch und fügte mit einem flüchtigen Lächeln an, er sei heute "nicht an der Reihe". Bei Real, das ist kein Geheimnis, erlauben sie nur zwei bis drei Mitgliedern ihres Starensembles, sich nach einem Spiel mit der schreibenden Presse zu unterhalten. Das gilt auch für Testspiele, in denen es ja eigentlich um nichts geht, in denen Ergebnisse ja eigentlich keine Rolle spielen.

Drei Niederlagen nach vier Partien, garniert mit 13 Gegentoren, von denen sieben der verhasste Stadtrivale erzielte, sind für einen Klub, der sich für den größten und besten überhaupt hält, jedoch auch allmählich des Guten zu viel. Und so schickte Carlos Carbajosa, der kontrollsüchtige Pressechef der Königlichen, nach dem trostlosen 0:1 beim Audi Cup gegen Tottenham Hotspur am Dienstag nur einen Spieler ans Mikrofon. Es war Raphael Varane, der gleichermaßen besonnen wie gebildet daherkommende Weltmeister aus Frankreich. Und er sagte innerhalb der von Carbajosa vier zugelassenen Minuten das, was er sagen musste. Es bestehe "kein Grund zur Beunruhigung", man brauche in dieser Phase "Geduld". Und: Trainer Zinedine Zidane wisse ja, was zu tun sei.

Dass sich Zidane selbst aber ebenfalls in Durchhalteparolen flüchtete, war Varane zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Sein Landsmann sprach parallel auf der Pressekonferenz und konstatierte dabei, dass seine Mannschaft gegen den Champions-League-Finalisten der Vorsaison eine bessere Leistung abgeliefert habe als noch im vorherigen Spiel gegen Atletico.

Zinedine Zidane: "Wir sind noch nicht so weit"

"Wir sind noch nicht so weit", urteilte Zidane. Lösungsansätze zeigte er in diesem Zusammenhang nicht auf, viele Fragen blieben wie so oft seit seiner überraschenden Rückkehr auf die Trainerbank im vergangenen März unbeantwortet. Vor allem personelle Fragen, die mittlerweile offensichtlich auch seiner Mannschaft gehörig aufs Gemüt drücken und sie zu einem Pulverfass mutieren lässt. Fragen wie: Was passiert mit Keylor Navas, dem verlässlichen und intern beliebten, durch Thibaut Courtois aber bereits im Vorjahr weggemobbten Schlussmann? Kommt der als Zidane-Wunschspieler auserkorene Exzentriker Paul Pogba noch und würfelt das spätestens in der vergangenen Saison entzauberte Dreier-Mittelfeld um Casemiro, Luka Modric und Toni Kroos kräftig durcheinander? Müssen die seit Jahren an Leistungsschwankungen krankenden Isco und Lucas Vazquez noch gehen? Bekommen verheißungsvolle Talente wie Rodrygo Goes oder Takefuso Kubo einen Platz im Profikader? Und: Was passiert eigentlich mit den längst abgeschriebenen, aber immer noch in Madrid weilenden Gareth Bale und James Rodriguez?

Letzterer, das berichtet die Madrider Sportzeitung AS, soll aufgrund der schweren Knieverletzung von Marco Asensio inzwischen einem Verbleib näher sein als einem Wechsel. Die Vereinsführung sehe den Kolumbianer als mögliche Lösung für die fehlende Kreativität im Mittelfeld, außerdem habe man kein Interesse daran, den interessierten Stadtrivalen Atletico noch weiter zu verstärken. Zidane wollte diese Meldung am Dienstag nicht bestätigen, "das ist nicht mein Thema", sagte er achselzuckend und ließ mit diesen Worten einmal mehr großen Interpretationsraum. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kann Zidane James ebenso wenig ausstehen wie Bale, eine seiner Forderungen vor seinem Comeback soll gewesen sein, die beiden Offensivakteure in der neuen Saison nicht mehr trainieren zu müssen.

Nach 3:7-Desaster gegen Atletico: Das sind die Probleme von Real Madrid © getty 1/19 Die Saison hat noch nicht einmal begonnen und es brennt lichterloh bei Real Madrid. Das 3:7 im Testspiel-Derby gegen Atletico? Für die AS "ein Untergang, der alle Alarme auslöst". SPOX erklärt, warum die Dinge bei den Königlichen aktuell so schieflaufen. © getty 2/19 ZINEDINE ZIDANE: "Am 17. August müssen wir bereit sein, das ist der erste Spieltag und dann werden wir sehen", sagte der Real-Trainer nach dem Debakel gegen Atletico und versprach trotzig, dass man eine gute Saison spielen werde. © getty 3/19 Die Skepsis gegenüber dem Trainer und seinem vielpropagierten Neuanfang ist jedoch gewachsen. Personell und taktisch setzt Zidane auf das Altbewährte, was ihm und Real zwar eine goldene CL-Ära einbrachte, jedoch auch merklich in die Jahre gekommen ist. © getty 4/19 Nur ein einziges Mal probierte Zidane eine Systemänderung hin zum 4-4-2 aus, seinen altgedienten Kräften im Mittelfeld um Modric, Casemiro und Kroos hält er die vielzitierte Nibelungentreue, ohne dass es ihm mit Leistung vergolten wird. © getty 5/19 ABGÄNGE: Damit blockiert Zidane gewissermaßen die Entwicklung einer Mannschaft und vergrault junge und hochveranlagte Spieler wie Marcos Llorente, Dani Ceballos und Sergio Reguilon, die keine Perspektive sehen und zu anderen Klubs wechseln. © getty 6/19 Ein Umstand, der besonders Zidane aufgrund seines Festhaltens an die alten Champions-League-Veteranen vorgeworfen wird. Dazu kommen die taktische Eindimensionalität und Ausrechenbarkeit der Königlichen. © getty 7/19 "Man muss einige Dinge ändern", hatte Zidane bei seiner Rückkehr im März noch kundgetan und damit explizit das System und die taktische Ausrichtung eingeschlossen. Dass er es ernst meinte, davon merken die Real-Fans aktuell noch nicht viel. © getty 8/19 Im Gegenteil. Das Offensiv-Konzept unter Zidane ist das gleiche, wie noch vor zwei Jahren: Mit Flanken zum Torerfolg. Das Problem: Vor zwei Jahren hat das mit Cristiano Ronaldo als Abnehmer geklappt. Nur der ist nicht mehr da. © getty 9/19 VERLETZUNGEN: Dass jene Probleme aber nun schon in der Sommervorbereitung so unübersehbar und eklatant wirken, liegt auch am Verletzungspech der Königlichen. Erst erwischte es Marco Asensio, der zuvor einen bärenstarken Eindruck hinterließ. © getty 10/19 Asensio hatte auf die U21-EM verzichtet, um frisch für Real Madrid zu sein. Das gelang ihm eindrucksvoll: Bei Fitnesstest ragte er heraus, spielerisch überzeugte er. Sein Kreuzband- und Meniskusriss? Für Real eine maximal bittere Pille. © getty 11/19 Außerdem erwischte es noch zwei Neuzugänge, die sich eigentlich in die Startelf spielen und schnellstmöglich an das Niveau von Real gewöhnen sollten: Linksverteidiger Mendy zog sich eine Oberschenkelverletzung zu. Ausfallzeit: 3 bis 4 Wochen. © getty 12/19 60-Millionen-Mann Luka Jovic erlitt beim Debakel gegen Atletico bei einem Zusammenprall mit Torhüter Oblak eine Knöchelverletzung. Eine Diagnose steht noch aus, ein längerer Ausfall wäre der nächste Rückschlag für Real und würde die Probleme vergrößern. © getty 13/19 TRANSFERS: Es kommt etwas schizophren daher, aber die peinliche Pleite gegen Atletico hatte auch etwas Gutes an sich. Nämlich die schonungslose Offenlegung der Probleme im Mittelfeld. © getty 14/19 Dort wirkten Kroos, Modric und der nach wie vor formschwache, aber von Zidane nach wie vor geförderte Isco orientierungs- und ideeenlos. Ein Umstand, der die Notwendigkeit von weiteren Transfers offenbarte. © getty 15/19 Dass auch die Königlichen Handlungsbedarf sehen, äußert sich am nach wie vor vorhandenen Interesse an Paul Pogba. Problem: Manchester United fordert wohl 180 Millionen. Nach aktuellem Stand der Dinge zu viel für Real. © getty 16/19 GARETH BALE: Die unendliche Geschichte näherte sich nur kurzzeitig ihrem Ende. "Endlich", dachte sich sicherlich so mancher Real-Fan, als die Nachricht die Runde machte, dass Bale vor einem Wechsel nach China stehe. © getty 17/19 Denn dass der Zwist zwischen Bale, seinem Berater und Zidane, der sich zuvor in der Öffentlichkeit abgespielt hatte, sich nicht negativ auf das Mannschaftsklima ausgewirkt hat, ist kaum vorstellbar. © getty 18/19 Gegen den FC Bayern verweigerte Bale einen Einsatz. Das sagte zumindest Trainer Zidane. Weil Zidane öffentlich kundgetan hatte, dass der Verein den Waliser abgeben wolle, schoss dessen Berater zurück: "Zidane ist eine Schande." © getty 19/19 Und der Problemfall Bale wird sich nicht wie angenommen von allein erledigen. Der Wechsel des 30-Jährigen nach China scheiterte, Bale reiste auch nicht mit zum Audi Cup nach München. Die Hängepartie geht weiter...

Real Madrid: Perez widersetzt sich Zidane

Florentino Perez, der Präsident der Madrilenen, scheint sich seinem Trainer aber zu widersetzen. Perez gilt nicht nur als James-Fürsprecher, er soll auch Bales Abgang zum China-Klub Jiangsu Suning blockiert haben - wenn auch in erster Linie wegen des zu schlechten Angebots der Asiaten. "Es ist, wie es ist. Ich arbeite mit den Spielern, die hier sind", meinte Zidane schon zu Beginn der Vorbereitung mürrisch, als er auf die schleppend vorangehende "Operacion Salida", die Aussortierung nicht mehr benötigter Stars, angesprochen wurde. Es kracht in der Galaxie. Auch weil der von Zidane explizit geforderte Pogba-Transfer Perez offenbar zu teuer ist. Real hat ja bereits über 200 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben und muss eher noch Spieler verkaufen, um sich wegen des Financial Fair Plays keine Probleme mit der UEFA einzuhandeln.

Und so ist die Kaderplanung aktuell genauso undurchsichtig wie der von Zidane praktizierte Fußball. Eine auf den ersten Blick steile These, wenn man bedenkt, dass der 47-Jährige einer der begnadetsten Fußballer der Welt war und er in seinen ersten drei Jahren als Profitrainer drei Mal die Champions League gewann. Allerdings wird gerade erschreckend ersichtlich, wie sehr die Tore von Cristiano Ronaldo ihm in seiner ersten Amtszeit dabei halfen, die schon damals spielerische Planlosigkeit seines Teams zu kaschieren.

Real Madrid ohne Ronaldo: Sammelsurium an Zufällen

Ohne die personifizierte Tormaschine aus Portugal gleicht Reals Offensivspiel einem Sammelsurium an Zufällen. Meist sind es verzweifelte Flanken der aufgerückten Außenverteidiger, die den Ball in Sechzehnernähe bringen, wo dann der seit jeher spielfreudige, aber nicht immer treffsichere Karim Benzema lauert, um entweder selbst abzuschließen oder einen Mitspieler zu bedienen. Eden Hazard wurde für 120 Millionen Euro verpflichtet, um dieser Ideenarmut ein Ende zu bereiten, scheint allerdings noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein. Die sieben Kilo Übergewicht, mit denen der Belgier laut der Madrider Zeitung El Pais aus dem Urlaub zurückgekehrt sein soll, waren dem ihm am Dienstag jedenfalls deutlich anzusehen. "Hazard hat ordentliche Ansätze, wirkt im Spiel Reals aber noch wie ein Anonymer", urteilt das Sportblatt Marca.

Es ist aber nicht nur der neue Superstar, der noch weit von seiner Idealform entfernt ist. Der gesamte Defensivverbund steht neben sich. Allen voran Sergio Ramos und Marcelo, die beiden Kapitäne, erwecken mit ihren lustlosen Leistungen den Eindruck, als wären sie mit den Gedanken woanders. Das waren sie vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich auch. Ramos hatte Anfang Juni noch mit einem Transfer nach China geliebäugelt, Marcelo war monatelang der Wunsch nach einer Wiedervereinigung mit seinem Kumpel Ronaldo in Turin nachgesagt worden.

"Tengo un equipazo", ich habe eine Topmannschaft, vergaß Zidane am Dienstag nicht noch versöhnlich zu betonen. Von einer solchen ist sie in Wirklichkeit aktuell aber Lichtjahre entfernt.