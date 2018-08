Serie A mit Cristiano Ronaldo LIVE auf DAZN: Zusammenarbeit bis 2021 verlängert

Fußball-Fans aufgepasst! DAZN bleibt weiterhin die Heimat für Fans von italienischem Spitzenfußball. Der Livesport-Streamingdienst hat die Zusammenarbeit mit der Serie A verlängert und zeigt damit auch in den kommenden drei Spielzeiten die Spiele der höchsten italienischen Spielklasse live.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Serie A weiterhin auf DAZN zeigen können. Die italienische Liga ist wichtiger Bestandteil unseres Fußballangebots. Gemeinsam mit der Premier League, LaLiga, Ligue1 und den Highlight-Clips aller deutschen Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff zeigt DAZN alle wichtigen europäischen Top-Fußball-Ligen! Ab dieser Saison kommen noch 110 Livespiele der UEFA Champions League und alle 205 Spiele der UEFA Europa League dazu - damit wird DAZN zum wichtigsten Platz für Fußballfans", sagte Thomas de Buhr (Executive Vice President DAZN DACH).

Cristiano Ronaldos Pflichtspiel-Debüt für Juventus Turin live auf DAZN

Damit wird auch das mit Spannung erwartete Debüt von Cristiano Ronaldo auf DAZN zu sehen sein. CR7 sorgte in diesem Sommer für den aufsehenerregendsten Transfer im europäischen Fußball: Nach neun Jahren bei Real Madrid wechselte der dreifache FIFA-Weltfußballer zum italienischen Serienmeister Juventus Turin.

Die Italiener, die zuletzt sieben Mal in Folge den Scudetto geholt haben, eröffnen die Saison am Samstag um 18 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Chievo Verona. Fans in Deutschland und Österreich erleben das Spiel live und exklusiv auf DAZN.

Direkt im Anschluss steigt das zweite Spitzenspiel des ersten Spieltags live auf DAZN: Lazio Rom bekommt es um 20.30 Uhr mit dem von Carlo Ancelotti trainierten SSC Napoli zu tun.

