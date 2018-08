Primera Division 2018/2019: Messi, Griezmann und Co. live bei DAZN sehen

Die Primera Division wird auch in der Saison 2018/2019 live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst überträgt jedes Spiel aus Spaniens höchster Spielklasse. Hier gibt es alle Informationen zum Anbieter und welche Rechte sich DAZN noch gesichert hat.

In der vergangenen Saison wurde der FC Barcelona mit 14 Punkten Vorsprung vor Atletico Madrid spanischer Meister. Überhaupt sind die Katalanen in den letzten zehn Jahren die dominierende Mannschaft in der Primera Division gewesen. Kann Real Madrid ohne Cristiano Ronaldo wieder am großen Rivalen vorbeiziehen? Die Antwort auf diese und weitere Fragen wird es auch in der kommenden Saison bei DAZN geben. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele aus Spaniens Eliteliga.

DAZN zeigt die Primera Division die nächsten drei Jahre

Im April diesen Jahres gab DAZN bekannt, dass die Zusammenarbeit mit LaLiga um drei Jahre verlängert wurde. Damit zeigt der Streamingdienst auch in den kommenden Saisons alle Spiele von Barcelona, Real Madrid und Co. live und exklusiv.

"Die spanische LaLiga ist eines der absoluten Kernrechte mit denen DAZN im Sommer 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start gegangen ist. Daher freuen wir uns über die Fortführung unserer bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit", sagte Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distrubition bei DAZN.

Auch Javier Tebas, Präsident von LaLiga, begrüßte die Zusammenarbeit. DAZN ist "die beste Adresse für LaLiga-Fans, denn hier erleben sie nicht nur die volle Vielfalt des Wettbewerbs, indem sie alle Partien live verfolgen können, sondern haben auch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt auf Abruf ihren Lieblingsstars auf die Füße zu schauen".

© getty

Primera Division: Die letzten zehn Meister

Saison Meister 2017/2018 FC Barcelona 2016/2017 Real Madrid 2015/2016 FC Barcelona 2014/2015 FC Barcelona 2013/2014 Atletico Madrid 2012/2013 FC Barcelona 2011/2012 Real Madrid 2010/2011 FC Barcelona 2009/2010 FC Barcelona 2008/2009 FC Barcelona

DAZN: Champions League, Europa League und internationale Top-Ligen

Neben der Primera Division hat DAZN auch andere internationale Top-Ligen im Angebot. Der Streamingdienst zeigt die komplette Ligue 1, ausgewählte Spiele aus der Premier League, sowie weitere Fußballligen. Zudem hat sich die DAZN Rechte für die Champions League und die Europa League gesichert. Letztere ist sogar komplett bei DAZN zu sehen.

Doch nicht nur Fußball ist bei DAZN zu Hause. Das "Netflix des Sports" hat die US-Ligen NFL, NBA und MLB im Angebot und zeigt zudem ausgewählte Highlights aus anderen Sportarten wie Darts, Tennis, Boxen oder Golf.

Ein Abonnement bei DAZN ist im ersten Monat kostenlos, danach kostet es 9,99 Euro im Monat. Hier geht's zur Anmeldung.